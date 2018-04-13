Киев замыливает глаза иностранным кредиторам
Экономическая ситуация на Украине свидетельствует о том, что риск объявить дефолт в государстве "чрезвычайно велик". Об этом заявил депутат Верховной рады, экс-глава финансового комитета парламента Сергей Рыбалка в интервью изданию "Публичные люди". Всему виной масштабное мздоимство, разложение правоохранительной и судебной систем, надругательство над реформами, которых, кстати, требуют западные кредиторы для траншей.
"Украина уже имеет катастрофический уровень государственного долга. Только на его обслуживание мы тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого экономического роста. Сырьевая модель экономики плюс неработающая банковская система и тотальная коррупция программируют дальнейшие кризисы. Риск следующих дефолтов чрезвычайно велик", – считает Рыбалка.
По его словам, большая часть важных экономических, антикоррупционных и социальных преобразований на Украине провалены или превратились "в профанацию для замыливания глаз западных кредиторов".
В качестве примера он привел радикальное торможение реформ финансовой сферы, без оздоровления которой невозможен рост экономики страны, а "также очевидно разложение правоохранительной и судебной систем".
Спасение Незалежной депутат видит лишь в реальных системных преобразованиях.
Еще в конце января этого года министр социальной политики Андрей Рева предупреждал о том, что в случае прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине угрожает дефолт. "Если мы имеем поддержку МВФ и проводим реформы, они позволят нам перекредитоваться. Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", – признался министр.
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