Порошенко нахамил Путину
Украинский барыга, как любит величать Петра Порошенко экс-голова Одессы Михаил Саакашвили, опустился до уровня базара, опосредованно обращаясь к президенту России Владимиру Путину. В ходе интервью местным телеканалам он позволил себе ряд хамских выпадов в адрес руководителя РФ.
Его слова приводит пресс-служба.
Петр Алексеевич, говоря о вооруженном конфликте в Донбассе, всю ответственность за него, конечно, возложил на Путина.
Касаясь темы возможного ввода международного миротворческого контингента в шахтерский край пан Порошенко заметил, что еще полтора-два года назад "мир слышать не хотел о миротворцах", аргументируя такую позицию "большими затратами на обеспечение работы миссии" и "отсутствием желания помочь Украине" вернуть под контроль Киева "сбежавшие" территории.
"На сегодняшний день уже создается атмосфера, что миротворцы нужны, без миротворцев нельзя. И ты не можешь, уважаемый господин Путин, либо неуважаемый, объяснить миру, а почему ты против. Значит, это на тебе лежит ответственность за ежедневные ранения и убийства украинских военных и украинских гражданских, на тебе лично лежит ответственность за развертывание войны и агрессии против нашего государства", – возопил украинский президент.
По его мнению, Владимир Владимирович может прекратить гибель мирных людей и украинских военных в Донбассе.
"Ты очень легко это можешь сделать – это неприменение права вето (в Совбезе ООН). Больше от тебя никто ничего не требует", – заявил Порошенко.
При этом, по словам главы Незалежной, в миротворческой миссии уже пожелали участвовать более 40 стран, среди которых Канада, Австрия, Финляндия, Швеция и государства "Большой семерки".
Порошенко сообщил, что Киев готов вынести этот вопрос на голосование Совбеза ООН, "как только Россия примет позицию всего мира". "Многие члены Совета Безопасности готовы поддержать согласованный проект", – уверен он.
Кроме того, он сказал, что ООН нуждается "в немедленном реформировании", а "страну-агрессора" необходимо лишить права вето. "Нужно повысить эффективность безопасности других союзов, в том числе – НАТО. И шире открыть двери для Украины в безопасности этого объединения", – цитирует пана Порошенко телеканал "112".
На этом лидер украинской нации не остановился. Далее президент отпустил развязную фразу по отношению и к гражданам России, когда говорил о том, что позиция Москвы по миротворцам заключается в сопровождении экспертов ОБСЕ как эскорт.
"Эскорт – это нечто другое, уважаемые либо не уважаемые россияне. А у нас нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет иметь мандат, полномочия и возможности по разоружению незаконных вооруженных формирований российского или местного происхождения под контролем россиян", – бухнул Порошенко. И добавил, что "голубые каски" должны действовать на всей "оккупированной территории".
Судя по тону и лексике, у Петра Алексеевича или весеннее обострение, или с утра заболел живот, или накануне бурно закончил тяжелый трудовой президентский день.
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