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Порошенко порадовался разваленной армией Украины

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Maxym Marusenko
Политик не обращает внимание на серьезные проблемы и превозносит солдатов страны

Президент Украины Петр Порошенко назвал армию страны одной из самых эффективных в Европе.

По его словам, за четыре года правления ему удалось полностью восстановить боеспособность войск, а также значительно улучшить технику и обучаемость солдат.

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Порошенко объяснил свои слова тем, что военнослужащие ВСУ прошли курс контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT в Польше. Там украинцы показали лучший результат.

Однако глава государства, видимо, забыл, что операция на Донбассе продолжается уже несколько лет и при этом результатов там нет. Кроме того, техника Незалежной разваливается и требует серьезного ремонта, но Порошенко предпочитает не замечать этих проблем, и хвастается малыми победами.

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