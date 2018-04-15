Порошенко порадовался разваленной армией Украины
Президент Украины Петр Порошенко назвал армию страны одной из самых эффективных в Европе.
По его словам, за четыре года правления ему удалось полностью восстановить боеспособность войск, а также значительно улучшить технику и обучаемость солдат.
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Порошенко объяснил свои слова тем, что военнослужащие ВСУ прошли курс контр-штурмовых действий для маленьких групп SWAT в Польше. Там украинцы показали лучший результат.
За останні чотири роки нам вдалося не просто відродити армію, а й перетворити ЗСУ на одну з найбільш ефективних армій у Європі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 апреля 2018 г.
Чергове підтвердження цьому – участь наших десантників у курсі з контр-штурмових дій S.W.A.T. в Польщі, де наші військові показали найкращі результати. pic.twitter.com/M56gXHHg8I
Однако глава государства, видимо, забыл, что операция на Донбассе продолжается уже несколько лет и при этом результатов там нет. Кроме того, техника Незалежной разваливается и требует серьезного ремонта, но Порошенко предпочитает не замечать этих проблем, и хвастается малыми победами.
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