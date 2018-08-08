По случаю годовщины военного конфликта России и Грузии скандальный политик вспомнил былое с премьером РФ

Грузинский и украинский политик откровенно рассказал об отношениях с первыми лицами государства российского. Говоря о премьере Дмитрии Медведеве, Михаил Саакашвили в выражениях не стеснялся. А вот при упоминании о лидере РФ Владимире Путине тщательно подбирал слова.

"Медведев… Ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество. Потому что я пытался с ним связаться по телефону", – высказался в эфире "Эха Москвы" Саакашвили, припоминая детали переговоров 2008 года, года нынешний глава кабмина был у руля.

По словам экс-президента Грузии, впервые о войне Медведев обмолвился в гостях у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, на праздновании Дня столицы республики.

"Сначала я за ним бегал в Астане. И он мне сообщил о планах войны где-то там на дискотеке у Назарбаева. И потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор", – описал Саакашвили поведение тогдашнего своего коллеги на встрече лидеров СНГ.

Дальше – больше. В процессе беседы бывший президент разошелся не на шутку:

"Медведев из себя – ноль, – заключил он. – Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой".

Затем в своих откровениях Саакашвили дошел до подковерных игр Кремля. Будто Медведев сам его посвятил в тайну российской политической иерархии.

"Он сам мне сказал: "Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве — другие законы жанра" – это его фраза", – заверил интернациональный политик.

Похожие интонации прослеживаются у Саакашвили и в интервью телеканалу RTVI. По всей видимости, встреча в Астане оставила глубокий след в его памяти.

"Назарбаев подошел и сказал: "Что ты, Михаил, так волнуешься? Я таким нервным тебя еще никогда не видел. Не обращай на него внимание. Ты же знаешь, он никто, у него начальник есть в Москве", – Саакашвили без труда воспроизвел диалог десятилетней давности.

А потом погрузился в очередные воспоминания, когда пытался обсудить с Медведевым конфликт в Южной Осетии.

"Он врет, он полнейшее ничтожество, посмотрите на него. Кто он такой вообще? Это недоразумение российской истории, просто шнырь, шестерка Путина, просто абсолютное ничтожество", – выпалил собеседник, продолжив безостановочный словесный поток.

"У Меркель возникла иллюзия, что, может быть, Медведев станет Хрущевым. Вот его назначили, а он стряхнет с себя и сплавит Путина. Путин намного лучше знал. Он знал, кого назначать".

"После нашей встречи в Санкт-Петербурге я три раза звонил Медведеву, из них два раза трубку брал Путин. Один раз Путин мне сказал: "Зачем ты Медведеву звонишь? Ты со мной решай такие вопросы, я их курирую", – резюмировал бывший советник украинского президента и перевел разговор в другое русло.

Он опроверг неправдоподобные слухи, будто недопонимания с Путиным стали причиной войны в Южной Осетии.

"Полная чушь. Путин слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных отношений", – отметил он, подчеркнув, что с Путиным никогда не конфликтовал. Да и тот выделял Саакашвили из общей массы правителей.

"У нас всегда были очень вежливые беседы и всегда на "вы". Со многими лидерами из СНГ он обращался на "ты", панибратски, матерился. Со мной он всегда очень себя сдерживал. И я не чувствовал особого неуважения", – похвастался революционный политик.

Вероятно, повествуя о делах давно минувших лет, он выдал желаемое за действительное, поскольку пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова опровергла все вышесказанное. Флешбэк Саакашвили – "вранье от первого до последнего слова", заявила она журналистам той же самой радиостанции.

"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", – отрезала Тимакова.

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. Военные формирования страны вторглись на территорию Южной Осетии в 2008 году. Однако попытка подмять под себя самопровозглашенную республику не увенчалась успехом. В конфликт вмешалась Россия, позднее официально признав независимость Южной Осетии и Абхазии.

Сегодня, 8 августа, годовщина той пятидневной войны.