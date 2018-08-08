Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Саакашвили гонялся за Медведевым на дискотеке

Михаил Саакашвили. Фото: GLOBAL LOOK press/Maciej Luczniewski
По случаю годовщины военного конфликта России и Грузии скандальный политик вспомнил былое с премьером РФ

Грузинский и украинский политик откровенно рассказал об отношениях с первыми лицами государства российского. Говоря о премьере Дмитрии Медведеве, Михаил Саакашвили в выражениях не стеснялся. А вот при упоминании о лидере РФ Владимире Путине тщательно подбирал слова.

"Медведев… Ну, это, конечно, на самом деле полное ничтожество. Потому что я пытался с ним связаться по телефону", – высказался в эфире "Эха Москвы" Саакашвили, припоминая детали переговоров 2008 года, года нынешний глава кабмина был у руля.

По словам экс-президента Грузии, впервые о войне Медведев обмолвился в гостях у главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, на праздновании Дня столицы республики.

"Сначала я за ним бегал в Астане. И он мне сообщил о планах войны где-то там на дискотеке у Назарбаева. И потом сбежал в туалет, чтобы я не продолжил разговор", – описал Саакашвили поведение тогдашнего своего коллеги на встрече лидеров СНГ.

Дальше – больше. В процессе беседы бывший президент разошелся не на шутку:

"Медведев из себя – ноль, – заключил он. – Я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой".

Затем в своих откровениях Саакашвили дошел до подковерных игр Кремля. Будто Медведев сам его посвятил в тайну российской политической иерархии.   

"Он сам мне сказал: "Ты знаешь, не я принимаю решения, а там, в Москве — другие законы жанра" – это его фраза", – заверил интернациональный политик.

Похожие интонации прослеживаются у Саакашвили и в интервью телеканалу RTVI. По всей видимости, встреча в Астане оставила глубокий след в его памяти.

"Назарбаев подошел и сказал: "Что ты, Михаил, так волнуешься? Я таким нервным тебя еще никогда не видел. Не обращай на него внимание. Ты же знаешь, он никто, у него начальник есть в Москве", – Саакашвили без труда воспроизвел диалог десятилетней давности.  

А потом погрузился в очередные воспоминания, когда пытался обсудить с Медведевым конфликт в Южной Осетии.

"Он врет, он полнейшее ничтожество, посмотрите на него. Кто он такой вообще? Это недоразумение российской истории, просто шнырь, шестерка Путина, просто абсолютное ничтожество", – выпалил собеседник, продолжив безостановочный словесный поток.

"У Меркель возникла иллюзия, что, может быть, Медведев станет Хрущевым. Вот его назначили, а он стряхнет с себя и сплавит Путина. Путин намного лучше знал. Он знал, кого назначать".

"После нашей встречи в Санкт-Петербурге я три раза звонил Медведеву, из них два раза трубку брал Путин. Один раз Путин мне сказал: "Зачем ты Медведеву звонишь? Ты со мной решай такие вопросы, я их курирую", – резюмировал бывший советник украинского президента и перевел разговор в другое русло.

Он опроверг неправдоподобные слухи, будто недопонимания с Путиным стали причиной войны в Южной Осетии.

"Полная чушь. Путин слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных отношений", – отметил он, подчеркнув, что с Путиным никогда не конфликтовал. Да и тот выделял Саакашвили из общей массы правителей.

"У нас всегда были очень вежливые беседы и всегда на "вы". Со многими лидерами из СНГ он обращался на "ты", панибратски, матерился. Со мной он всегда очень себя сдерживал. И я не чувствовал особого неуважения", – похвастался революционный политик.

Вероятно, повествуя о делах давно минувших лет, он выдал желаемое за действительное, поскольку пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова опровергла все вышесказанное. Флешбэк Саакашвили – "вранье от первого до последнего слова", заявила она журналистам той же самой радиостанции.

"Нет никакого смысла комментировать бред очевидно психически нездорового человека, трусливого клоуна, который объявлен в международный розыск собственной страной, позорно покинувший другую страну", – отрезала Тимакова. 

Напомним, Саакашвили возглавлял Грузию с 2004 по 2013 год. Военные формирования страны вторглись на территорию Южной Осетии в 2008 году. Однако попытка подмять под себя самопровозглашенную республику не увенчалась успехом. В конфликт вмешалась Россия, позднее официально признав независимость Южной Осетии и Абхазии.

Сегодня, 8 августа, годовщина той пятидневной войны. 

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

Земля в опасности: планету атакует Россия

На Туманном Альбионе определились с самым главным мировым злом

"Турецкий поток" станет вдвое больше

Объявлена дата начала эксплуатации второй ветви газопровода

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей