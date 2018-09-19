Палестина поддержала референдум в Крыму

Число сторонников российской позиции по полуострову увеличилось

Палестинское руководство не сомневается в легитимности состоявшегося в Крыму референдума о воссоединении с Россией. Об этом заявил палестинской посол в РФ Абдель Хафиз Нофаль. По его словам, представители Палестины после 2014 г. уже не раз посещали полуостров и могли убедиться в законности происходящих там процессов.

"Наша позиция по этой теме достаточно четкая. Мы прекрасно понимаем, что произошло в Крыму, и мы подтверждаем нашу позицию поддержать действия России по этому вопросу. Мы выступаем за наше право на самоопределение и считаем, что и любой другой народ имеет такое право", – подчеркнул дипломат в интервью "Известиям".

Как отметил постпред республики Крым при президенте Георгий Мурадов, все больше зарубежных политиков приходят к мысли, что Крым – российский и по-другому не будет. "Есть политический истеблишмент западных стран, который консолидировано выступает за подрыв суверенитета России, – отметил Мурадов. – Тем не менее шаг за шагом растет процесс осознания того, что Крым уже не изменит своего статуса, что он навсегда останется российской территорией".

Причем понимает ситуацию не только палестинский народ, который тоже долгое время борется за право определять свою государственность, и не только сирийцы, которые на собственном опыте знают, что происходит со страной, когда власть над ней пытаются захватить чуждые народу силы. На четвертый Ялтинский международный экономический форум в апреле 2018 г. приехало более 500 делегатов из 60 стран. Вот это и есть истинный показатель отношения мира к статусу Крыма.