Загадочный взрыв в Симферополе: что случилось на самом деле

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Жители столицы Крыма поделились в соцсетях впечатлениями от странного взрыва, случившегося в небе над городом.
Громкий хлопок напугал горожан около полудня. "Это жесть Я подумала что на крышу что-то упало", "Стоял во дворе дома, на крыльце, дом задрожал и я вместе с ним", "Что это было?" – задались вопросом пользователи "ВКонтакте" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Немедленно нашлись знатоки, которые ответили любопытствующим. "Что в это страшного? Просто самолет... проходил звуковой барьер", "Ракетку запустили) Ничего нового)", "Думаю, пора уже привыкнуть к этим взрывам в небе, они не только здесь, а и по всему миру. То ли еще будет...!", "это на Молочке учения, возле Трехпрудного", "Преодоление истребителем звукового барьера", – такие версии были выдвинуты интернет-экспертами (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).
Это не первый случай, когда в Симферополе слышат подобные взрывы, однако ни одного официального сообщения о том, что это такое, пока не было, сообщает портал "КрымPress".
В свою очередь, пресс-служба Черноморского флота дала комментарий агентству "Крыминформ". "Боевая подготовка самолетов, как Черноморского флота, так и авиации ЮВО, проходит вне границ городских массивов", – подчеркнули в пресс-службе.
В международном аэропорту Симферополя агентству сообщили, что воздушная гавань продолжает работу в нормальном режиме. В крымском главке МЧС добавили, что спасатели не получили обращений, связанных с хлопком.
По данным Крымской астрофизической обсерватории, в районе Симферополя не было обнаружено космических явлений, которые могли бы вызвать что-то подобное. Заместитель директора по науке Кирилл Антонюк считает, что над городом мог пролететь военный самолет, который низко над землей перешел на сверхзвуковую скорость, отмечает "Царьград".
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