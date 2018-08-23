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В аэропорту Симферополя случилось серьезное ЧП

Фото: wikipedia.org/Капитан Морган
Сотни пассажиров застряли в воздушной гавани

В Крыму полиция начала розыск хулиганов, которые 22 и 23 августа по телефону несколько раз сообщили о том, что симферопольский аэропорт якобы заминирован.

В первый раз в дежурную часть вечером 22 августа позвонила женщина. Она заявила, что на взлетно-посадочной полосе воздушной гавани заложена бомба.

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Второй звонок раздался в полиции утром 23 августа. Проверка не подтвердила эту информацию, эвакуации пассажиров не было, сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу.

Вечером 22 августа в Симферополе задержали вылет 5 рейсов, самолет, следовавший из Санкт-Петербурга, совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону. Ранее телефонные анонимы сообщали о том, что в столице Крыма заминированы гостиница и банк. Эта информация оказалась ложной.

Осенью прошлого года на российские города обрушился шквал анонимных сообщений о ложном минировании общественных зданий: офисов, школ, кинотеатров. Российские правоохранительные органы позднее установили, что звонки были сделаны с территории Украины. 

Валентина МАЙОРОВА
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