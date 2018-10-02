Аннулирование документа положит конец претензиям Киева на воссоединенную с Россией территорию

Признать ошибкой указ 1954 г. предлагает глава совета землячеств Незалежной в Москве Николай Лях. Речь идет о хрущевском решении передать Крым Украинской ССР.

Председатель общин стал участником круглого стола "Развитие связей Крыма с соотечественниками за рубежом", где и озвучил свою инициативу. Аннулирование документа положит конец претензиям Киева на воссоединенную с Россией территорию.

"Крым шел к самоопределению в течение всех лет пребывания в независимой Украине. Государственная Дума и Совет Федерации, как законодательная власть в стране, которая является продолжателем и преемником Советского Союза, должны наконец принять решения об отмене актов 1954 года", – цитирует общественного деятеля РИА "Новости".

Сейчас на полуострове гостят общественники и представители диаспор из ряда стран, в числе которых делегаты из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии и Литвы. Они знакомятся с жизнью крымчан.



В состав Украинской ССР Крымская область вошла в 1954 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Того самого, который загранице угрожал "кузькиной матерью". Советский лидер долгое время работал на Украине, поэтому преподнес ей щедрый подарок, который остался там после распада Страны Советов.

