Визит на полуостров творит чудеса с европейцами

Приехавшая в Крым норвежская делегация после осмотра на месте пришла к выводу: присоединение Крыма к РФ абсолютно закономерна, чтобы не говорили на Западе или на Украине. Такую точку зрения высказал главный делегат из Норвегии Хендрик Вебер.

"Позиция достаточно ясная и четкая. Мы считаем Крым законной частью Российской Федерации", – заявил Вебер РИА "Новости". Он добавил, что при проведении крымского референдума права человека не нарушались.



Визит норвежцев продлится до 6 октября. Планируется, что члены делегации, в которую вошли общественные деятели, бизнесмены, ученые, посетят различные регионы полуострова и встретятся с крымчанами.

По словам Вебера, ситуация в Европе изменяется: многие политики начинают понимать, что в действительности произошло 4 года назад. Предприниматель подчеркнул, что санкционная политика Запада не имеет смысла, так как от введенных ограничительных мер страдает не только Россия, но и европейские страны. "Это... политическое решение и, скорее всего, решение принимается в Вашингтоне", – считает Вебер.

Крым воссоединился с Россией после того, как на прошедшем в марте 2014 г. референдуме абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.



