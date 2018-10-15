Входящая в НАТО страна расчехлила воображаемые орудия

Украина заручилась поддержкой мощного союзника для противодействия России в Черном и Азовском морях. Речь идет о Румынии. Только сами румыны об этом, похоже, не знают.



"Румыния является, я бы сказал, самым активным членом НАТО, который пытается противодействовать России, и фактически ближайшим союзником Украины в Черном море", – заявил в интервью журналу "Апостроф" заместитель директора украинского Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

По его словам, Киев и Бухарест должны образовать ударный кулак для того, чтобы поставить Москву на место. "Украина и Румыния могут вместе, при поддержке тех же США, как раз создать ту группу стран, которая будет противодействовать России в Черном море. Думаю, что Украине нужно углублять отношения с Румынией, в том числе в военно-морской сфере", – указал эксперт.

Самусь утверждает, что Украина и ее друзья из НАТО давно бы покончили с российским владычеством на Черном море. Но у них связаны руки международными соглашениями. Во-первых, Конвенция Монтре запрещает постоянное присутствие военно-морских сил нечерноморских стран в Черном море. Во-вторых, договор между РФ и Украиной об Азовском море не дает заходить в акваторию военным кораблям третьих стран.

Но в Североатлантическом альянсе придумали отличный выход. В Румынии будет создана система управления, которая начнет координировать действия военно-морских сил НАТО в Черном море.

"На ротационной основе корабли нечерноморских стран НАТО могли бы заходить и осуществлять дежурства. Координацию этих сил могло бы осуществлять командование, которое может находиться в Констанце", – указал политолог.

Что касается российско-украинских соглашений о совместном использовании Азовского моря, то его следует как можно скорее разорвать. "По моему мнению, этот договор вреден для Украины как раз из-за ограничения возможностей получить помощь от НАТО", – указал Самусь.

Украинская пресса обращает внимание на то, что в Министерстве обороны Румынии сильно встревожены резким увеличением "провокаций со стороны России в Черном море" за последний год. И действительно, на состоявшейся на прошлой неделе международной конференции глава оборонного ведомства Румынии Михай Фифор заявил: "Российская Федерация использует Черное море для продвижения сил в восточное Средиземноморье. Ситуация резко изменилась в прошлом году" (цитируется по "Голосу Америки").

Однако едва ли эти стандартные обвинения, укладывающиеся в генеральную политическую линию НАТО, означают готовность Румынии ввязаться в военное противостояние с Россией ради украинских интересов. Больше похоже, что Киев, как обычно, выдает желаемое за действительное и прикрывается от вымышленной российской агрессии придуманным "грозным" союзником.