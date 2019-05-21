Нибиру
- Взорвут США: коварный план пришельцев уничтожит Землю
- Троянский конь: вооруженные пришельцы с Нибиру разрушат Землю
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
Восстановление Москвой заброшенных военных баз в Арктике и последовательное вооружение армии техникой, приспособленной для ведения боя в условиях Крайнего Севера, сильно встревожило Запад. Россия "застолбила" за собой Северный Морской путь и дает понять США и странам НАТО, что в этих краях "спрашивать добро" придется у нее.
Пентагон, не обладающий таким мощным ледокольным флотом, пока просто не в состоянии противостоять русским в этом регионе, и, пожалуй, это единственный регион, где Америка однозначно проигрывает.
Как пишет журнал Foreign Policy, Россия пока не готова установить в Арктике "неоимперский контроль", но уверенно двигается в этом направлении.
По мнению издания, это может иметь военные последствия для других держав, также претендующих на Арктику, прежде всего, США.
Впереди новая арктическая гонка вооружений, в которой США и России реанимируют заброшенные базы со времен Холодной войны, причем Москва обкатывает "арктические войска" на многочисленных учениях совместно с другими подразделениями.
В этом году учения "Центр 2019" будут проводиться, в частности, в районе Северного морского пути. Кроме того, будут показаны в деле арктические Тор-М2ДТ, танки Т-80БВМ, которые можно завести в любой мороз.
Пока Москва не выходит за рамки, однако намерение разместить на базе "Трехлистник" на земле Франца-Иосифа уже взбудоражило Минобороны Дании, которое пригрозило отправить в Гренландию свои истребители.
После отказа от амбиций СССР в 1991 году современная Россия планомерно пытается вернуть сферы влияния, и Арктика не стала исключением. И у Запада нет другого выхода, кроме как вести с Москвой диалог.
Повестка переговоров в Японии уточняется
Незалежной нужно восстанавливаться и развиваться, а не воевать с соседями