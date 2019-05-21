В Арктике назревает глобальный конфликт

Восстановление Москвой заброшенных военных баз в Арктике и последовательное вооружение армии техникой, приспособленной для ведения боя в условиях Крайнего Севера, сильно встревожило Запад. Россия "застолбила" за собой Северный Морской путь и дает понять США и странам НАТО, что в этих краях "спрашивать добро" придется у нее.

Пентагон, не обладающий таким мощным ледокольным флотом, пока просто не в состоянии противостоять русским в этом регионе, и, пожалуй, это единственный регион, где Америка однозначно проигрывает.

Как пишет журнал Foreign Policy, Россия пока не готова установить в Арктике "неоимперский контроль", но уверенно двигается в этом направлении.

По мнению издания, это может иметь военные последствия для других держав, также претендующих на Арктику, прежде всего, США.

Впереди новая арктическая гонка вооружений, в которой США и России реанимируют заброшенные базы со времен Холодной войны, причем Москва обкатывает "арктические войска" на многочисленных учениях совместно с другими подразделениями.

В этом году учения "Центр 2019" будут проводиться, в частности, в районе Северного морского пути. Кроме того, будут показаны в деле арктические Тор-М2ДТ, танки Т-80БВМ, которые можно завести в любой мороз.



Пока Москва не выходит за рамки, однако намерение разместить на базе "Трехлистник" на земле Франца-Иосифа уже взбудоражило Минобороны Дании, которое пригрозило отправить в Гренландию свои истребители.

После отказа от амбиций СССР в 1991 году современная Россия планомерно пытается вернуть сферы влияния, и Арктика не стала исключением. И у Запада нет другого выхода, кроме как вести с Москвой диалог.