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Американцы собираются поработить Арктику

Фото: pixabay.com
США строят новые ледоколы, чтобы противостоять РФ и Китаю

Соединенные Штаты должны попытаться "восстановить американское лидерство в Арктике, которым слишком долго пренебрегали". С таким призывом к выпускникам Академии береговой охраны США обратился советник президента страны по национальной безопасности Джон Болтон.

"Вы поможете Соединенным Штатам бросить вызов растущему российскому военному влиянию в Арктике и выступить против незаконного притязания Китая на околоарктический статус",

– заявил чиновник (цитируется по агентству "Спутник Интернешнл").

По словам Болтона, Америка – это "арктическая нация с устойчивыми национальными интересами в регионе". "Как и наши арктические союзники и партнеры, мы хотим, чтобы Крайний Север был регионом низкой напряженности", – отметил он.

Впрочем, это желание идет вразрез с действиями, которые предпринимает Вашингтон для захвата лидирующих позиций в регионе. Болтон рассказал выпускникам о программе Polar Security Cutter, с помощью которой США рассчитывают заменить стареющий флот ледоколов береговой охраны. Это делается явно не с мирными намерениями.

Джон Болтон. Фото: www.globallookpress.com

Усилить свои позиции в Арктике собираются не только Соединенные Штаты, но и их союзники по НАТО. В феврале об этом говорил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон. За последние годы в регионе усилилась активность российских подводных лодок, отмечал он.

В марте о том, что Россия повысила свой оборонный потенциал в Арктике, заявлял командующий войсками США в Европе Кёртис Скапарротти, напоминает РБК. "Нам пришлось изменить развертывание некоторых наших сил, оперативные тенденции, чтобы мы могли обеспечивать сдерживание", – подчеркивал он.

В мае госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность в связи с возможной милитаризацией Китая в Арктике. "Китай уже развивает морские пути в Арктике... Пекин пытается развивать критическую инфраструктуру, используя китайские деньги, китайские компании и китайских рабочих, в некоторых случаях создавая постоянное присутствие китайских сил безопасности", – приводит слова главы Госдепа РИА "Новости".

В России в ответ на все подобные выпады заявляют, что наша страна выступает за мирное освоение Арктики в партнерстве с другими регионами. В Москве обращают внимание на то, что военная активность других стран в северном регионе куда выше, чем у России.

Андрей ФИЛАТОВ
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