Захарова обнаружила в риторике Болтона негативные последствия для целого региона

Соединенные Штаты пытаются превратить Арктику в театр военных действий и усилить там напряженность. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя недавние громкие высказывания советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона по арктической тематике.

По ее мнению, слова американца говорят об изменении подхода Вашингтона к Арктике.

"Судя по воинствующей риторике, преобладающей стала линия на трансформацию региона в театр военных действий, на эскалацию напряженности. Неслучайно акцент делается на военных методах, на увеличении военных расходов на арктическом направлении, попытках подорвать доверие и атмосферу многостороннего арктического сотрудничества", – цитирует RT нашего дипломата с традиционного брифинга.

Захарова назвала абсолютной нелепыми обвинения США в адрес России в связи с ее присутствием в регионе.





Свою пламенную воинствующую речь Болтон произнес 22 мая, выступая перед выпускниками академии береговой охраны Штатов. Тогда он сообщил, что Вашингтон собирается бросить вызов Москве в Арктике. Американцы, сказал советник Дональда Трампа, в скором времени установят круглогодичное присутствие в этом регионе, когда введут в строй новые американские ледоколы. Тем самым, отмечалось, США дадут отпор растущему влиянию в Арктике России и Китаю.

На сегодняшний день в распоряжении у Штатов есть тяжелый ледокол Polar Star, построенный в 1976 г., и средний ледокол Healy, спущенный на воду в 2000-м. По информации сайта береговой охраны, Вашингтон планирует построить еще три корабля, первый из которых должен быть готов к 2023 году.

У России порядка 40 ледоколов различного назначения и классов, и наша страна обладает единственным в мире атомным ледокольным флотом.

