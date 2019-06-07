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Жить станет легче: глобальное потепление изменит Сибирь

Кадр из мультфильма "Ледниковый период 3: Эра динозавров"
У России могут появиться дополнительные преимущества

Через 60 лет климат в Арктике может стать гораздо более теплым и пригодным для жизни.

К такому выводу пришла команда российских и американских климатологов, результаты работы которых опубликованы в журнале Environmental Research Letters.

Если выбросы парниковых газов будут продолжаться, январские температуры в Сибири вырастут на 9°C, а июльские – на 5,7°C, при этом осадков станет больше на 140 миллиметров. Все это приведет к тому, что к 2080 г. климат станет мягче, и площадь вечной мерзлоты сократится на четверть, считает Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске.

Специалисты отмечают, что глобальное потепление сильнее всего влияет на арктический регион. так, в Заполярье среднегодовые температуры в настоящее время уже выросли на 6-7°C. В России и Канаде в Арктике весна теперь приходит на 2-3 недели раньше нормы, а скорость таяния вечной мерзлоты и ледников стала почти в 2 раза выше.

По мнению Парфеновой и ее коллег, изменение климата, с одной стороны, изменит арктические экосистемы и окажет негативное влияние на нынешнюю инфраструктуру Севера. Однако при этом повышение средней температуры сделает зимы в Заполярье менее суровыми, а северные почвы пригодными для сельского хозяйства. Таким образом, Арктика станет более подходящей для жизни в сравнении с южными регионы нашей планеты, которые станут страдать от постоянной жары и засух. 

Валентина МАЙОРОВА
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