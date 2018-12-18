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Россия возобновила патрулирование Арктики

Фото: mil.ru
Северное небо бороздят бомбардировщики и охотники за подлодками

Флот возобновил регулярное воздушное патрулирование Арктики. Об этом напомнил по итогам заседания расширенной коллегии Минобороны командующий флотом адмирал Николай Евменов, передает РИА "Новости".

К слову, еще в ноябре адмирал заявил, что Арктику патрулируют противолодочные самолеты, а общий налет авиации Северного флота превысил в этом году плановые показатели на треть.

"Частями армии ВВС и ПВО проведено 18 летно-тактических учений, 21 тактическое учение с подразделениями и частями соединения ПВО. Всего выполнено около 2800 применений основных видов, что на 18% превысило план на год", – цитирует командующего "Авиапорт".

Фото: mil.ru

Кроме того, в сентябре патрулирование в Арктике в ходе учений "Восток-2018" отработали бомбардировщики Ту-95МС. А прикрывали стратегов истребители Су-35С. Похожие полеты "русские медведи" совершали во времена СССР.

Собственно, и в 2017 г. российские самолеты осуществляли воздушное патрулирование в Арктике – всего порядка 70 полетов над Северным Ледовитым океаном. Применялись противолодочные Ту-142 и Ил-38. В текущем году военные летчики расширили географию полетов, и в частности использовали заполярный аэродром "Темп" на Новосибирских островах. А в августе два Ту-160 впервые приземлились на Чукотке.

Александр ИЛЬИН
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