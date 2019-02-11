Киев использует разрыв ракетного договора против Москвы

В ответ на выход США и России из ДРСМД Украина начнет делать свои боеголовки

Накануне глава МИД Украины Павел Климкин неожиданно прокомментировал выход России и США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. По его словам, в стране может быть развернуто производство крылатых и баллистических ракет собственного производства в связи с новым витком гонки вооружений. Нацелены будут ракеты, надо думать, на "клятых москалей", а Украина станет в авангарде НАТО, защищая грудью Европу.

Киевские власти на данный момент действительно обладают возможностью производить ракеты средней дальности, однако разрыв с Россией, у которой могла бы покупаться для них начинка, серьезно ограничивает возможности украинских производителей. Проще говоря, ракету Украина построит, но она может серьезно уступать современных российским и американским образцам, ее будет легче уничтожить или сбить с курса средствами РЭБ. Достаточно вспомнить новый украинский береговой ракетный комплекс на базе советского ЗРК-125.

Производство существенного количества ракет требует очень серьезных вложений. Одно дело построить несколько ракет, провести стрельбы и выложить это на Facebook и другое – вооружить ракетный полк.

Как заверяет народный депутат и член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Юрий Береза, на сегодняшний день Украина обладает полным циклом производства любой ракеты, которая существует в мире. Кроме того, есть необходимый научно-технический персонал, а также сохранены заводы, на которых могут быть сделаны эти ракеты.



С этим трудно поспорить: на "Южмаше" производили ракеты "Зенит", а это практически готовая МБР. Могут ли на нем ее сделать? Да, но это займет немало времени, учитывая испытания. Вряд ли украинцы вообще на это пойдут, так как им не нужно стрелять по своим союзникам-американцам. Максимум, что может понадобиться Киеву, – ракеты средней дальности, чтобы взять под прицел российские базы и стратегические объекты. Понятное дело, аналогичным образом поступит Москва, у которой в любом случае ракет будет всегда больше.

Ранее руководитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тимчук утверждал, что в случае прекращения действия ДРСМД у украинских конструкторов будут "развязаны руки" и они смогут проектировать ракеты с дальностью более 500 километров.

Речь, видимо, идет об украинской версии Х-35 – крылатой ракете "Нептун". Ее дальность составляет порядка 300 км, но, по данным некоторых экспертов, она может быть увеличена. Однако пока информации об этой ракете крайне мало, известно лишь, что в ходе испытаний она поразила цель на расстоянии 280 километров.

О другом украинском комплексе "Гром-2" известно еще меньше. Разрабатывали его в КЮ "Южное" для иностранного заказчика. Однако, если ОТРК будет продаваться, его примут на вооружение и на Украине. Формально дальность комплекса 280 км, однако украинские СМИ уверяют, что при необходимости она может быть увеличена до 450 километров.

О комплексе "Ольха" говорить не будем, так как он малой дальности. Что касается двух вышеуказанных, то даже если допустить, что их дальность будет увеличена, очень сомнительно, что она может быть легко доведена до 2 тыс. 500 километров. Примерно такой дальностью, по некоторым данным, обладает российская крылатая ракета "Калибр", которую планируется перенести на землю. А советский "Пионер" РСД-10 и вовсе бил на 5 тыс. километров. Не стоит забывать и про 9М729, которая после разрыва ДРСМД почти со 100%-й вероятностью полетит дальше, чем на 480 километров.



Украина, впрочем, обладает хорошей базой для производства ракет, однако конкурировать с Россией, по крайней мере в ближайшее десятилетие, ей будет очень сложно, а само вступление Киева в гонку вооружений может быть разорительным для страны.