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ВСУ грозят России советским "Смерчем"

Фото: commons.wikimedia.org/VoidWanderer (CC BY-SA 4.0)
Украинская "Ольха" ушла в серию

Гордость украинского оборонпрома РСЗО "Ольха" с корректируемым боеприпасом начали производить серийно. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак в интервью газете "Урядовой курьер". По его словам, в декабре военные получили 4 млрд грн на закупку новых вооружений и военной техники. Часть денег пойдет на "Ольху".

Видео с испытаний ракеты ранее опубликовало в Facebook КБ "Луч". РСЗО с гордостью показали на параде ко Дню независимости Украины. Разработчик утверждает, что ракета "Ольха" точно поражает цель на расстоянии до 120 км, к слову, эти характеристики соответствуют "Смерчу". Однако украинцы уверяют, что в перспективе дальность "Ольхи" увеличится до 300-500 км, что должно позволить заменить этим РСЗО небезызвестную "Точку-У".


Наведение у РСЗО инерциальное, с возможностью корректировки траектории по сигналу GPS, что делает отклонение от цели не превышающим 7 метров.

По мнению экспертов, "Ольха" – это эффективное оружие, но абсолютно штучный товар. По данным СМИ, в конце 2018 г. был собран только второй усовершенствованный образец. Причем большинство военных аналитиков уверены, что это просто модернизированный советский "Смерч". К слову, корректируемые снаряды 9М542 давно есть на вооружении российской армии.

Александр ИЛЬИН
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