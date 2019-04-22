Крым станет ахиллесовой пятой Зеленского

Украина рискует стать всемирным посмешищем при новом президенте

Перед новой властью на Украине стоит главный вызов: признавать или не признавать Крым российским. Если Владимир Зеленский продолжит политику Петра Порошенко в отношении полуострова и откажется признавать присоединение Крыма к РФ, то Незалежная окончательно перестанет восприниматься всерьез в мире. В этом уверен глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Отрицание выбора крымчан станет ахиллесовой пятой для Украины. Если они не признают референдум, они не смогут двигаться вперед и застрянут в прошлом. Ни одна страна их серьезно воспринимать не будет",

– цитирует Константинова РИА "Новости".

Кроме ого, Киеву нужно признать особый статус Донецкой и Луганской народных областей и закончить войну в Донбассе, гарантировав русскоязычным украинцам права. Только после этого Украина сможет продолжить свой путь развития, подчеркнул он.

Зеленского уже пригласили в Крым, чтобы он мог лично убедиться в том, что пять лет назад крымчане сделали абсолютно осознанный выбор – вернуться на историческую родину. Хотя очевидно, что Зеленский это предложение проигнорирует, ведь еще до дебатов с Петром Порошенко он озвучил очень жесткую позицию по Крыму в случае его избрания: признавать полуостров российским он не собирается. Более того, он хочет требовать с Москвы компенсацию за его присоединение.

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, иной позиции по Крыму от Зеленского трудно ожидать, поскольку украинский народ сочтет его предателем. По его словам, непризнание Крыма сегодня на Украине является "необходимым политическим ритуалом" и плясками с бубном, которые, впрочем, ни на что не влияют.