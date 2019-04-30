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"Какая горячая": Королева оголила пышную грудь

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Артистка без стеснения показывается в любом виде

Наташа Королева выложила в соцсети новое фото. На нем она изображена перед выходом на сцену. Довольно провокационый вид звезды не оставил фанатов равнодушными.

Возле артистки хлопочет визажист. Сама она сидит у зеркала в одном лифчике, да таком открытом, что пышная грудь того и гляди вывалится из него.

"Вадюнечка @vadimandreevmakeup я тебе очень люблю и горжусь, что ты у меня такой талантливый и делаешь столько красивых женщин еще красивее! Спасибо за твои золотые руки! С днем рождения!" – написала певица под снимком.

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Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

Поклонники отреагировали бурно. Они завалили любимицу похвалами:

"Уууууу, какая горячая", "Вот это образ! Здорово", "Наталья, Вы красава! Просто огонь", Мона Лиза", "Похожа на фею водопада", "Какая красота! Идеально!", "Богиня", "Вы, Наталья, всегда красотка – хоть с макияжем, хоть без него", "Вау, супер", "Необычно", "Совсем другая", "Наташенька, тебе этот стиль очень идет", "Обалденно, просто нет слов".

Отметили и то, что возраст не властен над звездой, и то, что она стала стройнее. "Да, где эти молодильные яблочки, которые Вы, видимо, тоннами употребляете? Я тоже хочу", "Наташа, как Вы так похудели? Можете рассказать?" – интересовались подписчики.

Некоторые признали обаяние и талант визажиста, не позабыв при этом и артистку. "И сам красив какой-то красотой другой эпохи", "Хороший мастер, да и модель не дурна собой".

Наташа Королева давно завоевала сердца и зрителей, которые приходят на ее концерты, и интернет-пользователей, общающихся с нею в соцсети. В свои уже не юные годы (певице стукнуло 45) она на самом деле "ягодка опять" – не растеряла  ни задора, ни бурных страстей.

Звезда не прочь и аппетитной грудью потрясти, и в эротичном клипе сняться, а также блеснуть трусами и лифчиком,  с дружочком позажигать. Она может не только в довольно откровенном виде показаться, но и к Кремлю в трусах помчаться. И нередко ее эксперименты с внешностью и поведением нравятся публике. 

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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