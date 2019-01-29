Пока артистка забавляется с чужими мужчинами, с ее супругом происходит нечто

Наташа Королева всегда готова повеселиться и развлекает не только себя. Она часто выкладывает в соцсети позитивные фото и видео. Так было и несколько часов назад. Певица разместила в Instagram новый снимок, на котором тесно прижалась не к мужу, а к "дружочку", как объявила сама.

Его имя певица указала хештегом @dimas_korniychuk. А потом добавила:

"Как я рада что у тебя все зашибись! Ты молодец! Так держать!"

Поклонникам очень понравился кадр. В очередной раз признавшись Наташе в любви, они похвалили и ее, и дружочка.

"Наталка зажигалка!"

"Вы всегда молодец! Восхищаемся Вами!"

"Наташенька! Вы очаровательны! Замечательная певица, красавица и прекрасный душевный человек!"



"Какая вы естественная! Без ботокса и пластики! Достойна восхищения! И всегда на позитиве".



"Натуся, обожаю тебя..."

"Красавцы".

"Дима классный".



"Ах, какой красивый мальчик!"

"Клевый парень".

"Любовничек... шалишь, Натаха".

Один фанат спросил, уж не новый ли это мачо. Другой пошутил: "А Где? Нарзан!"

Что или кого он имел в виду, не понятно, однако если речь была о муже Наташи Сергее Глушко, то есть о чем призадуматься.

С Тарзаном что-то творится, в то время как его благоверная тискается с посторонними. Об этом сообщил он сам.

"В полнолуние со мной происходят странные вещи... ",

– признался супруг певицы под снимком, помещенным в соцсети пару часов назад.

В кадре лежащий Сергей завис между потолком и кроватью.

Увидев это, один фолловер предложил: "Дайте угадаю, Вы стоите на полу и подпрыгиваете?" А некая поклонница воскликнула: "Круто!"

Что думает о происходящем с мужем Королева, не известно. Да ей, пожалуй, и некогда...