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Наташа Королева всегда готова повеселиться и развлекает не только себя. Она часто выкладывает в соцсети позитивные фото и видео. Так было и несколько часов назад. Певица разместила в Instagram новый снимок, на котором тесно прижалась не к мужу, а к "дружочку", как объявила сама.
Его имя певица указала хештегом @dimas_korniychuk. А потом добавила:
"Как я рада что у тебя все зашибись! Ты молодец! Так держать!"
Поклонникам очень понравился кадр. В очередной раз признавшись Наташе в любви, они похвалили и ее, и дружочка.
"Наталка зажигалка!"
"Вы всегда молодец! Восхищаемся Вами!"
"Наташенька! Вы очаровательны! Замечательная певица, красавица и прекрасный душевный человек!"
"Какая вы естественная! Без ботокса и пластики! Достойна восхищения! И всегда на позитиве".
"Натуся, обожаю тебя..."
"Красавцы".
"Дима классный".
"Ах, какой красивый мальчик!"
"Клевый парень".
"Любовничек... шалишь, Натаха".
Один фанат спросил, уж не новый ли это мачо. Другой пошутил: "А Где? Нарзан!"
Что или кого он имел в виду, не понятно, однако если речь была о муже Наташи Сергее Глушко, то есть о чем призадуматься.
С Тарзаном что-то творится, в то время как его благоверная тискается с посторонними. Об этом сообщил он сам.
"В полнолуние со мной происходят странные вещи... ",
– признался супруг певицы под снимком, помещенным в соцсети пару часов назад.
В кадре лежащий Сергей завис между потолком и кроватью.
Увидев это, один фолловер предложил: "Дайте угадаю, Вы стоите на полу и подпрыгиваете?" А некая поклонница воскликнула: "Круто!"
Что думает о происходящем с мужем Королева, не известно. Да ей, пожалуй, и некогда...
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