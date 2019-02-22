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Королева пожаловалась на здоровье

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Знаменитая "русалка" держится из последних сил

У Наташи Королевой не все так гладко, как кажется. Могло случиться так, что певице стало бы совсем нечем жевать. И виною тому – напряжение, в котором она постоянно находится.

"Зубы у меня были красивые, все свои, хорошие. Но из-за постоянного стресса начали стираться. Причем очень активно",

рассказала звезда "Собеседнику". К тому же ей грозит нешуточня опасность – подхватить серьезную болезнь.

В России, куда артистка недавно вернулась из США, разгулялся грипп. Он почти выкосил близкий ей круг: "В офисе все заболели. Лежат в лежку с температурой 39".

Королева, которой никак нельзя болеть, "все время... в каком-то цейтноте". Отпустив больных коллег по домам, она вынуждена все брать на себя, что не так просто – смена времени дается тяжело. 

Но унывать звезда не привыкла. Она всегда на позитиве и готова к любым шалостям. И муж Сергей Глушко (Тарзан) поддерживает ее.

В Америке певица не только принимала солнечные ванны, но и работала. Она сняла клип на новую песню и теперь самостоятельно монтирует его. В этом ей помогают знания, полученные несколько лет назад на курсах в Академии кино Лос-Анджелеса. 

Также у "русалки" появилось новое хобби – с одним из российских дизайнеров она разрабатывает собственную коллекцию ювелирных украшений. И презентует это уже совсем скоро, может, даже к своему дню рождения – в конце мая.

Проблемы с зубами уже решены – ей поставили на них чехольчики. Делали это в клинике подруги, и результатом звезда довольна. Так что сейчас главное – не подхватить вирус.

Но не только об этом рассказала Наталья. Она похвалилась тем, что к своим не юным годам не сделала ни одной пластической операции.

"Предпочитаю натуральность во всем. Пока такая возможность есть, пока годы позволяют, я стараюсь быть такой, какая есть. В жизни практически не пользуюсь косметикой. Волосы, ногти, брови, ресницы и губы у меня натуральные", – заявила певица.

Она уже вовсю готовится к дню рождения. Очередной год жизни Королева собирается отметить с размахом – большими концертом.    

Полина ДОРОЖКИНА
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