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Королева блеснула трусами и лифчиком

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Певица в смелом наряде исполнила песню о муже, а он заигрывал с другими

Наташа Королева часто поражает публику внешним видом. Вот и теперь она осталась верна себе – вышла к зрителям в просвечивающем насквозь платье, и все нижнее белье оказалось на виду.

Артистка гастролирует по России со знаменитым шоу "Ягодка", в котором принимает участие и ее супруг Сергей Глушко (Тарзан). Одними из первых их выступление посмотрели петербуржцы

Видео с концерта в Северной столице муж знаменитой "Русалки" опубликовал на своей страниц в Instagram. В ролике на сцене Наташа в прозрачном наряде танцует и поет хит прошлого года "Зять" – о своем Сергее, а рядом с нею лихо отплясывает сам Тарзан, и не один. Звезда и ее супруг чересчур свободно ведут себя на сцене. В частности, Глушко не без удовольствия шлепал девушек из подтанцовки по мягким местам.

Все это не осталось незамеченным в соцсети. Пользователи горячо обсудили поведение парочки на сцене, и мнения, как водится, разделились.

Одни были без ума от артистов. "Вы будете вечно молодые! Супер , супер, супер", "Какие вы клевые!",  "Молодцы.Здорово, талантливо, весело и со вкусом", "Зажигалки. Очень душевно", "Вы  классные!", "Молодец Наташа, умничка Сергей. Чтобы так выглядеть, надо немало потрудиться. Обожаю вас", – восхитились они.  

Другие ругали супругов на чем свет стоит: "Ничего хорошего. Уже нечего петь. Так и будет одно и то же мусолить. Уже бы вышла голая на сцену", "Так давайте вас послушаем, а еще лучше на голую посмотрим! Просим!", "Старый хрен!", "Как с дерева слез", – возмутились недовольные.

Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com

Ранее СМИ не раз писали о возможном разладе в отношениях Королевой и Глушко. А в подтверждение приводили снимки и видео в Сети, на которых Тарзан оказывает различные знаки внимания разным молодым и привлекательным девушкам, даже из подтанцовки жены. Такое может показаться странным, но все это лишь домыслы, и Сергей на сцене и в жизни – не более, чем поддерживает эпатажный образ мачо, за который его любит в том числе и сама Наташа.

Сами супруги много раз опровергали любые предположения на эту тему. Вот и накануне, в День святого Валентина Наташа выложила в соцсети совместное фото, на котором она изображена с Сергеем.

"Влюбленные, с нашим праздником", – обратилась артистка к фанатам, давая этими словами понять, что у нее прекрасные отношения с мужем.

Это заметили и поклонники. "Какие Вы классные влюбленные и настоящие", "Вы прекрасная пара!" – откликнулись они, поздравили супругов с праздником и пожелали им счастья и удачи.

Что касается нарядов Королевой, то можно отметить, что певица нередко сражает ими наповал. Она может и в трусах к Кремлю примчаться, и в коротких шоритиках разврат с чемоданом показать, и выпадающими из платья прелестями перед чужим мужчиной тряхнуть. Ее нередко высмеивали и упрекали за странный вкус в одежде.

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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