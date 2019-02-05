Королева ищет подружку для серьезных отношений

Знаменитую "русалку" уже спросили о свадьбе

Наташа Королева, как всегда, полна позитива и задора. Пока ее муж – Сергей Глушко, которого продолжают распекать за "грудь, как у женщины", – зазывает всех "на территорию Тарзан-шоу", она поглощена более важным делом, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

"Внимание друзья! Ищем подружку... для серьезных отношений!" –

обратилась певица к фанатам. Однако пугаться не стоит, это нужно не ей самой, а Ёжику – померанскому шпицу, который "не развязан, желает сильно".

Хозяева при этом согласны, чтобы подружка была "из Москвы или ближнего Подмосковья", главное – "добрая, ласковая, кокетливая, шустрая без вредных привычек Чика". Информацию о ней артистка ждет на почту.

Фанаты пришли в дикий восторг от поста. Одни восхищались и питомцем семьи Наташи, и ею самой. "Клубочек счастья... А Вы неотразимы, как всегда!", "Сладкий", "Отличный собакен", "Наталья, ну, как всегда", "Две прелести", "Собака улыбака, как и ее хозяйка", "Такая прикольная ты, Наташа", "Обожаю... ты суперженщина и человек".

Другие, иронично заметив, что "в женихах такой точно не засидится", не без иронии заявили: "А может, он не хочет детей? А Вы тут со своими хотелками...", "У Галкина есть собачка Маруся, похожа на Вашего" и поинтересовались, будет ли свадьба.

Некоторые давали советы. "Если он не развязан, то лучше и не развязывать. Крышу сносить будет", "Если собака с родословной, то невесту должен подобрать клуб! А иначе внуки могут родиться совсем не похожими на Ежика", "Один раз попробует "подружку", замучает потом вас... Еще захочет, а вдруг не будет возможности? Будет сильно переживать и тосковать", "Сейчас столько девочек привезут, алиментов не хватит", "Боюсь, Ёжик устанет делать внуков после этого видео", – со знанием дела предупредили такие.

Не забыли также напомнить Королевой, что она "приколюха, просто прелесть", "само обаяние, харизма просто зашкаливает", "классная, настоящая, добрая, красивая", на нее "приятно смотреть". А также шутили в ответ: "Наташа – отличная сваха! Людям помогаешь? Нужен жених", "Что это у Вас за костюм, из шоу "Ягодка"?

Однако не обошлось и без критики. "Наташа, вы перекололи лоб, куски мышц видно, посмотрите, не надо так колоть", "Последнее время, извини, наряды у тебя, как-то из непонятного гардероба. Даже домашние. Не сочетается с тобой", – заявили строгие ценители красоты.

Ругают певицу не впервые. До этого подписчикам не понравился ее вульгарный танец, возмущались и забавным видео, на котором Наташа трясла прелестями. Но больше говорили о ее одежде, считая, что со вкусом у артистки не ахти.