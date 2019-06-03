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"Случилось": Королева проникла на Украину

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Концерт знаменитой "русалки" прошел в Незалежной, правда, только по ТВ

Наташа Королева торжествует: после долгого перерыва ее выступление на Украине состоялось. Об этом рассказала сама певица. Фанаты счастливы.

Артистка разместила в Instagram видео концерта. На нем она исполняет свои хиты, и радости публики нет предела.

"Сегодня телеканал "Интер" транслирует мой концерт с которым меня не пустили приехать на мою родину! Но я знаю, что для музыки и хороших хороших песен нет предела и запретов!"

– отметила певица под видео, причем на украинском языке. Затем, добавив, что очень ждет встречи со своим зретелями и верит, "что рано или поздно это произойдет", она поблагодарила телеканал, "соединяющий сердца".

Поклонники звезды не остались равнодушны. Многие с восхищением написали:

"Случилось! С чем и пооздравляю, Наташа!", "Украина любит тебя! И политика здесь ни при чем! "Всю мою жизнь мне нравится Наташка!!! Как же хочется, чтобы в Украине были Ваши концерты!!! Наташка самая лучшая!", "Сколько любимых песен подарила нам.... А уж красивенькая какая! Статуэточка!!!!", "Наташа, искренне рады!!! Это Вам в подарок на день рождения... Вы – огромная молодец, сохранили такую человечность и жизнелюбие!!!", "Ты наше солнышко", "Много людей ждут Вашего приезда и концерта", "Вы правы, для любви, доброты и хороших песен границ и политики не существует!!! Вы суперпозитивная и мегатрудолюбивая девушка!!!", "Красивая ... голосистая и неподражаемая Наташа Королева".

Одни просили артистку не подвести тех, кто надеется увидеть и услышать ее в разных городах Незалежной. "Спасибо за Ваш талант и за украинский язык!", "Молодец, не забыла язык предков", – похвалили другие.

Ранее, до выборов, Наташа обратилась к тогдашнему кандидату в президенты, нынешнему главе Украины, со смелой просьбой. И он ей не отказал. До этого сам Владимир Зеленский заявил, что будет рад принять российских артистов, которым запретили въезд на Украину, только это коснется не всех.

В октябре 2016 г. Наташе Королевой на пять лет запретили въезд в Незалежную. Послабление она получила, в январе 2017-го, тогда певицу впустили в страну – на похороны бабушки. В июне прошлого года Верховный суд Украины отказался признавать незаконным решение СБУ о запрете для звезды на въезда на малую родину, и она осталась в черном списке.  

Не так давно певица гастролировала по городам России с новой программой "Ягодка". В последний день мая звезда отметила 46-й день рождения. Однако годы не властны над "русалкой" – она зажигает по-прежнему, даже несмотря на проблемы со здоровьем. Может не только оголить пышную грудь, но и потрясти ею. Да еще и в эротичном клипе сняться, нижним бельем блеснуть и к Кремлю в трусах примчаться...

Фоторепортаж
Наташу Королеву записали в пенсионерки
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella Фото: instagram.com/natellanatella
Полина ДОРОЖКИНА
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