"Это ужасно": Королева пожаловалась на мужа-тирана

Нибиру
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Вечно молодая певица Наташа Королева обязана своим цветущим видом не только прекрасной генетики, но и суровому мужу – Сергей Глушко строго следит за питанием своей второй половинки.
Выяснилось, что Тарзан не дает расслабляться Наташе и запрещает ей есть неполезную еду.
"Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!", -
разоткровенничалась Наташа в программе "Сегодня вечером".
При этом Сергей не только ограничивает певицу в еде, но и сам готовит. Королева кокетливо призналась, что уже много лет она не тратит время на готовку, ведь у ее супруга есть кулинарный талант, который просто необходимо развивать.
Правда, сам Тарзан выдвинул другое объяснение:
"Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить!"
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