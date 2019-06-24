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"Это ужасно": Королева пожаловалась на мужа-тирана

Наташа Королева. Фото: www.globallookpress.com
Тарзан морит голодом Русалку

Вечно молодая певица Наташа Королева обязана своим цветущим видом не только прекрасной генетики, но и суровому мужу – Сергей Глушко строго следит за питанием своей второй половинки.

Выяснилось, что Тарзан не дает расслабляться Наташе и запрещает ей есть неполезную еду.

"Это ужасно, правда! Клянусь! Иногда бывает, сидишь и на тебя так аппетитно смотрит пирожок с мясом... И только ты его взяла и откусила, как тут же слышишь: "Положи на место!" И все! Аппетит как рукой сняло. Да, у нас с этим очень жестко!", - 

разоткровенничалась Наташа в программе "Сегодня вечером".

При этом Сергей не только ограничивает певицу в еде, но и сам готовит. Королева кокетливо призналась, что уже много лет она не тратит время на готовку, ведь у ее супруга есть кулинарный талант, который просто необходимо развивать.

Правда, сам Тарзан выдвинул другое объяснение:

"Я должен же как-то выживать, поэтому и научился готовить!"




Валентина МАЙОРОВА
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