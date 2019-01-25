"Толстушечка": дочь Валерии сильно изменилась

Наследница певицы продемонстрировала свою фигуру

Единственная дочь певицы Валерии самостоятельно строит свою певческую карьеру. Анна Шульгина сделала короткую стрижку, выкрасила волосы в пепельный цвет и поправилась.

Она пошла по стопам матери, популярной певицы Валерии. Девушка тоже занимается музыкой, однако делает это абсолютно в иной стилистике. Более того, Анна даже не поет под своим именем. На сцене у артистки псевдоним Shena. Шульгина записывает песни, снимает клипы, участвует в радиоэфирах.

Немало времени девушка тратит на фотосъемки. Анна Шульгина не боится экспериментировать с образами и готова примерить самые провокационные вещи. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram дочь Валерии опубликовала фото, на котором предстала в облегающем купальнике насыщенного шоколадного цвета и колготках в крупную сетку. Завершили образ цепочки на шее и необычная маска на лице.

Подписчики пришли в восторг от вида Анны Шульгиной. Особенно фанаты восхитились ее аппетитными формами. "Вот это ножки", "Такая фигура и является – идеалом. Наша Белуччи" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены), "Красивая девчонка!!!", "Как здорово, что есть Фигура , а не сплошные кости !! Класс", "Бедра!! огонь!!!!", "Ну наконец ...ноги ,как ноги ,а не зубочистки !)", "Толстушечка", "Я в шоке", "Аня, действительно красивая русская девушка! Все в ней есть и стать и тело . Молодец", – высказались поклонники.

Ранее о самостоятельности Анны Шульгиной высказалась певица Валерия. "Год назад она от нас отделилась и пробует двигаться сама. Записала авторский альбом на свои стихи и музыку, выпустила несколько клипов, которые можно посмотреть на YouTube", – рассказала в недавнем интервью Валерия.