Похудевшему мужу Валерии наставили рога

Продюсера засняли в необычном ракурсе

Певица Валерия поделилась фотографией с мужем из Исландии, куда они отправились отдыхать. Первым делом пара сфотографировалась у необычной скульптуры. Получивший снимок стал поводом для бурных обсуждений. Из-за выбранного ракурса кажется, что у Иосифа Пригожина есть рога, что, конечно, заметили комментаторы.

Еще одним поводом для обсуждений стала стройная фигура продюсера: кто-то поздравляет Пригожина с похудением, кто-то, наоборот, считает, что все дело в фотошопе.

"Походу Пригожину наставили рога", "Вот это рога у Йоси", "Рога обсуждать плохо", "Отличный ракурс", "Никто не похудел. Просто ноги в фотошопе вытянули", "Муж похудел", "Ой, как похудел сильно Пригожин!",

– прокомментировали в Сети.

Ранее на Валерию набросились из-за снимка без штанов, которым поделился Иосиф Пригожин в социальных сетях. Комментаторы не поскупились на злобные сообщения: обругали тело 51-летней звезды и призвали ее быть скромнее.