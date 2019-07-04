Похудевшему мужу Валерии наставили рога

Нибиру
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Певица Валерия поделилась фотографией с мужем из Исландии, куда они отправились отдыхать. Первым делом пара сфотографировалась у необычной скульптуры. Получивший снимок стал поводом для бурных обсуждений. Из-за выбранного ракурса кажется, что у Иосифа Пригожина есть рога, что, конечно, заметили комментаторы.
Еще одним поводом для обсуждений стала стройная фигура продюсера: кто-то поздравляет Пригожина с похудением, кто-то, наоборот, считает, что все дело в фотошопе.
"Походу Пригожину наставили рога", "Вот это рога у Йоси", "Рога обсуждать плохо", "Отличный ракурс", "Никто не похудел. Просто ноги в фотошопе вытянули", "Муж похудел", "Ой, как похудел сильно Пригожин!",
– прокомментировали в Сети.
Ранее на Валерию набросились из-за снимка без штанов, которым поделился Иосиф Пригожин в социальных сетях. Комментаторы не поскупились на злобные сообщения: обругали тело 51-летней звезды и призвали ее быть скромнее.
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