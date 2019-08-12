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"Мечта мужчин": Летучая раздвинула ноги в бикини

Елена Летучая. Фото: www.globallookpress.com
Блондинка раскрыла секрет идеальной фигуры

Елена Летучая поделилась фотографией с отдыха. На снимке звезда сидит на пляже в ярком купальнике с открытым декольте и раздвинутыми ногами. Тело телеведущей вызвало настоящий восторг у подписчиков, но кто-то предположил, что звезда сделала операцию по увеличению груди. Сама Летучая это отрицает.

"Идеальная фигура", "Классная Елена", "Чудо женщина", "Идеальная женщина", "Купальник бомба", "Самая красивая женщина в мире!", "Красотка, интеллигентная мечта мужчин, любви вам", "Лена вся натуральная, красивая", "Ай да формы, хороша", – похвалили Летучую в комментариях.

Оставаться в идеальной форме Летучей помогают упражнения с резинкой, которую она всегда берет с собой. В своем Instagram звезда показала, как приседает и делает подъемы ног, стоя на четвереньках. Подписчики единогласно признали ягодицы телезвезды идеальными, но не обошлось и без негативных комментариев.

Оказалось, что среди подписчиков экс-ведущей программы "Ревизорро" немало фитнес-тренеров. Они обеспокоены тем, что блондинка выполняет упражнения неправильно и может заработать серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее 40-летняя телезвезда рассказала, что не ест молочные продукты и не злоупотребляет мясом, только иногда позволяет себе есть яичный белок.

Дарья ПЕТРОВА
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