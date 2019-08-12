"Так похожи": звезда сериалов скопировала Началову

Нибиру
- Уже завтра: внезапно объявлено о столкновении с Нибиру
- Затопит всех: Нибиру начала плавить льды Антарктики
- Атака на Крым: Нибиру ударила по курортам
Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками снимками со дня рождения. По признанию самой знаменитости, она хотела смыть макияж, который ей сделал визажист, так как стала не похожа на себя. В сети считают, что звезда сериала "Универ" после преображения стала напоминать певицу Юлию Началову.
"Мне почему-то на этой фотографии Юлию Началову напомнила...", "Чем-то Юлю Началову напомнили...", "Мне кажется, на этих фото есть сходство с Юлией Началовой", "На первом фото на Юлю Началову похожа", – написали комментаторы под фото.
Кому-то звезда напомнила другую ведущую – Юлию Барановскую. Поклонники уверены, что все дело в макияже и прическе актрисы.
Досталось 33-летней Хилькевич и за другие фото. На них комментаторы остались недовольны сгорбленной спиной Анны.
"Похожа на старуху", "Одни кости торчат", "Я не пойму, что ты горбишься-то?", "Такой горб на спине, зачем так вставать?", "Тут меньше 45 не дашь. Под глазами морщины вообще заметны. Как бабку намазали, которая скрывает свой истинный возраст",
– раскритиковали Хилькевич в Сети.
Напомним, Юлия Началова, с которой сравнили Анну Хилькевич, ушла из жизни 16 марта, не дожив до 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Изначально певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета.
Россия занимает лидирующие позиции по продаже в ЕС всех видов "голубого топлива"