"Так похожи": звезда сериалов скопировала Началову

Преображение знаменитости в Сети не оценили

Актриса Анна Хилькевич поделилась с поклонниками снимками со дня рождения. По признанию самой знаменитости, она хотела смыть макияж, который ей сделал визажист, так как стала не похожа на себя. В сети считают, что звезда сериала "Универ" после преображения стала напоминать певицу Юлию Началову.

"Мне почему-то на этой фотографии Юлию Началову напомнила...", "Чем-то Юлю Началову напомнили...", "Мне кажется, на этих фото есть сходство с Юлией Началовой", "На первом фото на Юлю Началову похожа", – написали комментаторы под фото.

Кому-то звезда напомнила другую ведущую – Юлию Барановскую. Поклонники уверены, что все дело в макияже и прическе актрисы.

Досталось 33-летней Хилькевич и за другие фото. На них комментаторы остались недовольны сгорбленной спиной Анны.

"Похожа на старуху", "Одни кости торчат", "Я не пойму, что ты горбишься-то?", "Такой горб на спине, зачем так вставать?", "Тут меньше 45 не дашь. Под глазами морщины вообще заметны. Как бабку намазали, которая скрывает свой истинный возраст",

– раскритиковали Хилькевич в Сети.

Напомним, Юлия Началова, с которой сравнили Анну Хилькевич, ушла из жизни 16 марта, не дожив до 39 лет. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, которая развилась на фоне отека легких и мозга. Изначально певице стало плохо из-за осложнений подагры и диабета.



