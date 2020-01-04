Настасья Самбурская вышла на улицу в купальнике

Звезда сериала "Универ" ходит по Бали в ярко-розовом купальнике, в босоножках на шпильках и с микро-сумкой через плечо. Об этом Настастья Самбурская поведала своим поклонникам в Инстаграм, опубликовал фото, на котором стоит в популярной у моделей позе и с мокрой головой.

"За хлебом",

– пошутила знаменитость.

Поклонники лишились дара речи от длинных, стройных ног и пышного бюста актрисы. Те же фанаты, которые смогли выразить свое восхищение не только смайликами, отметили, что Самбурской можно и не только за хлебом ходить в таком виде.

"За такой красоткой хлеб сам придет", "Красотка", "Да хоть мусор выкидывать, божественна", "Нимфа!", "Цвет фуксия вам очень к лицу", "Шикарная, за хлебом самое то", "Четкая крошка", "Кукла!", "Боже мой,как развидеть эту красоту". "Бесплатно отдадут хлебзавод", "Конфетка", – подчеркнули фанаты.

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