Звезда "Универа" сверкнула голыми ягодицами

Нибиру
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Настасья Самбурская поделилась со своими поклонниками новым откровенным снимком.
На своей страничке в Instagram актриса выложила пляжное фото в красном купальнике, который позволил во всех подробностях разглядеть "пятую точку" актрисы.
"А у меня полная **** (ягодицы).... ", -
написала Самбурская, намекая то ли на упитанные ягодицы, то ли на какие-то неприятности.
Многих подписчиков такой ракурс звезды возмутил:
"а когда выставляют подобное ,что движет? Боюсь представить что будут выставлять лет через пять наших порно-звезды!", "да, бывают же больные...", "**** (ягодицы) купальник доедает Настя ! Срамота! Ты возрастная ! Напоминаю!",
Однако многие по привычке восхитились и Настасьей, и ее крепким тылом:
"Та не, не полная, вполне норм", "А по-моему , ничего так попа)", "Вот это я вовремя в инст зашел", "Девочка прелесть, и опа достойная", "Хороша попка", "Настя ты молодец! Я восхищен".
Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.
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