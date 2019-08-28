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Звезда "Универа" сверкнула голыми ягодицами

Настасья Самбурская. Фото: www.globallookpress.com
Артистку назвали "возрастной" женщиной

Настасья Самбурская поделилась со своими поклонниками новым откровенным снимком.

На своей страничке в Instagram актриса выложила пляжное фото в красном купальнике, который позволил во всех подробностях разглядеть "пятую точку" актрисы.

 "А у меня полная **** (ягодицы).... ", - 

написала Самбурская, намекая то ли на упитанные ягодицы, то ли на какие-то неприятности.

Многих подписчиков такой ракурс звезды возмутил:

"а когда выставляют подобное ,что движет? Боюсь представить что будут выставлять лет через пять наших порно-звезды!", "да, бывают же больные...", "**** (ягодицы) купальник доедает Настя ! Срамота! Ты возрастная ! Напоминаю!",  

Однако многие по привычке восхитились и Настасьей, и ее крепким тылом:

"Та не, не полная, вполне норм", "А по-моему , ничего так попа)", "Вот это я вовремя в инст зашел", "Девочка прелесть, и опа достойная", "Хороша попка", "Настя ты молодец! Я восхищен".

Орфография и пунктуация оригиналов сохранены.

Валентина МАЙОРОВА
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