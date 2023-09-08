Пелагея рассказала об одной особенности нового "Голоса"

В таком режиме наставники еще не работали

Новый сезон "Голоса" начался еще летом 2023 года, однако буквально недавно на Первом канале вышел первый выпуск из всего отснятого материала. Недавно в социальных сетях об одной особенности "Голос. Уже не дети" поведала Пелагея, присутствующая в проекте в качестве одного из наставников.

Звездная певица рассказала, что команда уже "прогнала" восемь номеров для предстоящих съемок – и на этот раз съемки проводятся с невероятной скоростью.

"Турбо-формат," – уточнила Пелагея.

Известно, что на этот раз участвуют в судейском составе, кроме самой Пелаги, Полина Гагарина, Дима Билан и Егор Крид. Вместо Дмитрия Нагиева, который покинул телевизор не неопределенный срок, программу ведет Яна Чурикова.

С чем вызвана такая спешка со стахановским темпом съемок "Голоса" – неизвестно.

Ранее с очередным разоблачением выступил Станислав Садальский – на этот раз интрига заключалась в том, что кастинг на "Голосе" якобы проходит с помощью лжи и коррупции, а продюсер Юрий Аксюта будто бы самолично занимается раздачей указаний. Например, определяет участников заранее к определенным наставникам.