Шоу "Голос" угодило в скандал после разоблачения Садальского

Шоумен сомневается в честности отбора

Российский актер и блогер Станислав Садальский славится своей открытостью и порой резкостью. Он всегда говорит то, о чем думает в лицо, не стесняясь и не боясь осуждения и конфликтов. За это его любят и ненавидят, но так или иначе, лицемерить он никогда не станет.

Недавно Садальский сделал громкое заявление о новом сезоне популярного вокально-музыкального шоу "Голос. Уже не дети" на Первом канале, которое уже зарекомендовало себя в прошлые годы. Актер заявил, что на кастинге шоу идет нечестный отбор, да и вообще программа пропитана ложью и коррупцией.

Садальский опубликовал видео, на кадрах которого редактор и продюсер проекта решают по громкой связи с Юрием Аксютой, к кому из участников наставники должны повернуться. Это было якобы во второй половине августа этого года. Выпуск, о котором говорил Садальский, вышел в эфир 1 сентября.

По словам Садальского, Аксюта сам раздает указания, кого из детей выбрать на прослушивании. В частности он обратил внимание на Ярослава Соколикова, так как это якобы протеже Константина Эрнста.

"Телепроект уже неоднократно отличался скандалами, а запись в очередной раз подтверждает, что на данном проекте все до крайности коррумпировано и организаторам наплевать на все и всех, их интересуют только блат и деньги", – подытожил он.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что на съемках нового сезона "Голоса" произошел конфуз.