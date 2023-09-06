Сбежавший на Украину артист попросил помощи у россиян – все обернулось скандалом

Сбежавший на Украину артист попросил помощи у россиян – все обернулось скандалом
Фото: соцсети
Звезду критикуют за связи с Россией

Бывший участник группы 5'nizza Сергей Бабкин оказался в эпицентре скандала на Украине. Артист прославился благодаря исполнению песен на русском языке, от которых он не стал отказываться после начала спецоперации. Сейчас знаменитость находится на гастролях в Европе и США – и концерты не проходят для него бесследно.

Публика активно критикует Бабкина за то, что он собирает деньги для ВСУ, используя при этом вражеский язык. Его супруге Снежане приходится оправдываться из-за происходящего в соцсетях. Однако это оказалось не единственным прецедентом. 

Внимательная публика заметила, что за помощью в организации выступлений артист обратился к россиянам, и те ему не отказали. Компания промоутеров была основана в России и имеет в стране собственное представительство, а это значит, что она обязана платить налоги от концертов в российскую казну. 

Представители Сергея Бабкина заявили, что артист родился и вырос в России, но от своего гражданства он отказался в пользу Израиля. И теперь он делает все, чтобы помочь Украине в конфликте.

"В идеальном варианте было бы хорошо, чтобы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так", – заявила супруга звезды.

Ранее Светлана Немоляева раскритиковала украинских артистов, которые заработали славу в СССР, но теперь плюют в адрес России. Ее речь коснулась Роговцевой и Талашко.

Источник: Утро.ру
По теме

В Кремле поставили на место охамевшего Пашиняна

Премьер-министр Армении начал заговариваться

Заработало: россиянам сообщили хорошие новости о Visa и Mastercard

Один банк начал проводить операции

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей