Сбежавший на Украину артист попросил помощи у россиян – все обернулось скандалом

Звезду критикуют за связи с Россией

Бывший участник группы 5'nizza Сергей Бабкин оказался в эпицентре скандала на Украине. Артист прославился благодаря исполнению песен на русском языке, от которых он не стал отказываться после начала спецоперации. Сейчас знаменитость находится на гастролях в Европе и США – и концерты не проходят для него бесследно.

Публика активно критикует Бабкина за то, что он собирает деньги для ВСУ, используя при этом вражеский язык. Его супруге Снежане приходится оправдываться из-за происходящего в соцсетях. Однако это оказалось не единственным прецедентом.

Внимательная публика заметила, что за помощью в организации выступлений артист обратился к россиянам, и те ему не отказали. Компания промоутеров была основана в России и имеет в стране собственное представительство, а это значит, что она обязана платить налоги от концертов в российскую казну.

Представители Сергея Бабкина заявили, что артист родился и вырос в России, но от своего гражданства он отказался в пользу Израиля. И теперь он делает все, чтобы помочь Украине в конфликте.

"В идеальном варианте было бы хорошо, чтобы ни одна компания не имела представительств в террористической стране, но, к большому сожалению, пока это не так", – заявила супруга звезды.

Ранее Светлана Немоляева раскритиковала украинских артистов, которые заработали славу в СССР, но теперь плюют в адрес России. Ее речь коснулась Роговцевой и Талашко.