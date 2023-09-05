Немоляева в шоке от слов Роговцевой и Талашко о России

Актриса считает, что ее коллеги обезумели

Светлану Немоляеву невероятно возмутили высказывания Ады Роговцевой и Владимира Талашко в адрес России. Она не понимает, как артисты могут быть настолько неблагодарными стране, которая, по сути, дала им популярность и востребованность на сцене.

Украинский актер Талашко сейчас известен своими националистическими лозунгами. Хотя ранее он вместе с Немоляевой ездил на российские патриотические фестивали. Артистка призналась, что она в шоке от поведения и слов своего коллеги.

"Такие люди, как Талашко, ужасны", – считает знаменитость.

Это же касается и Ады Роговцевой. Немоляева указала, что эти артисты считают себя демократами, но категорически отказываются признавать другие точки зрения. К примеру, как у российской артистки, которая поддерживает свою страну. Поведение украинской актрисы она считает серьезной неблагодарностью, поскольку именно благодаря СССР та стала знаменитой.

"Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят", – заявила Немоляева.

Ранее Роговцева резко высказалась о Михалкове и Табакове. Советская артистка назвала режиссеров "выродками".