Немоляева в шоке от слов Роговцевой и Талашко о России

Немоляева в шоке от слов Роговцевой и Талашко о России
Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса считает, что ее коллеги обезумели

Светлану Немоляеву невероятно возмутили высказывания Ады Роговцевой и Владимира Талашко в адрес России. Она не понимает, как артисты могут быть настолько неблагодарными стране, которая, по сути, дала им популярность и востребованность на сцене.

Украинский актер Талашко сейчас известен своими националистическими лозунгами. Хотя ранее он вместе с Немоляевой ездил на российские патриотические фестивали. Артистка призналась, что она в шоке от поведения и слов своего коллеги.

"Такие люди, как Талашко, ужасны", – считает знаменитость.

Это же касается и Ады Роговцевой. Немоляева указала, что эти артисты считают себя демократами, но категорически отказываются признавать другие точки зрения. К примеру, как у российской артистки, которая поддерживает свою страну. Поведение украинской актрисы она считает серьезной неблагодарностью, поскольку именно благодаря СССР та стала знаменитой.

"Они все за эти греховные слова и действия будут платить. Это безумие – то, что они говорят", – заявила Немоляева.

Ранее Роговцева резко высказалась о Михалкове и Табакове. Советская артистка назвала режиссеров "выродками". 

Источник: Аргументы и Факты ✓ Надежный источник
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