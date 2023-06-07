Ошеломленная Барановская в голос заорала в эфире Первого канала

Ошеломленная Барановская в голос заорала в эфире Первого канала
Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая не смогла сдержать эмоции

Знаменитая российская ведущая Юлия Барановская всегда отличалась особенной эмоциональностью. Девушка успешно ведет телепередачу "Мужское/Женское" и часто сталкивается с поразительными историями из жизни простых людей. Очередное откровение гостя программы заставило Барановскую кричать во всю мощь ее легких.

Своим весьма печальным опытом семейной жизни поделился житель Ставропольского края. Мужчина рассказал, что женился на женщине, которая оказалась профессиональной мошенницей. Единственное, что нужно было обманщице – завладеть имуществом своего благоверного.

Россиянка была готова на самые изощренные поступки для того, чтобы "отжать" у мужчины его дом и другое имущество. Женщина не стеснялась обманывать и строить козни. Когда ее попытки закончились фиаско, она пошла на отчаянный шаг и обвинила ни в чем не повинного мужчину в убийстве. Более того, для того чтобы очернить супруга, женщина подключила к делу дочь.

Когда Барановская услышала все эти леденящие душу подробности, она не смогла сдержать эмоции и начала кричать в голос. Юлия была поражена тем, с какими страшными испытаниями приходится сталкиваться некоторым людям. Девушка подчеркнула, что злодейки обязательно получат по заслугам и еще пожалеют, что встали на такую скользкую дорожку.

Источник: Мужское/Женское ✓ Надежный источник
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