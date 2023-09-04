На съемках нового сезона "Голоса" произошел конфуз

Дима Билан, комментируя выступление участницы проекта, попал впросак

В минувшую пятницу состоялась премьера первого выпуска шоу "Голос. Уже не дети". В новом сезоне конкурса принимают участие вокалисты из проекта "Голос. Дети". Наставниками вновь стали Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, при этом артисты впервые собрались именно в таком составе.

19-летняя Елизавета Качурак, одна из участниц нового сезона, смогла удивить своего бывшего наставника Диму Билана. В последний раз певец слышал голос вокалистки, когда той было лишь 13 лет, поэтому он не сразу ее узнал. Даже развернувшись к участнице, артист не смог признать экс-подопечную.

Оконфузившийся Билан признался, что во время исполнения Елизаветой песни подготовил вопросы. Например, певец хотел поинтересоваться, какую музыку слушает конкурсантка, а когда она представилась, у Димы все встало на свои места.

Интересно, что в этот раз Елизавета Качурак предпочла команду Полины Гагариной, которая также повернулась к ней во время слепого прослушивания.

Ранее новая ведущая "Голоса" Яна Чурикова рассказала о своем впечатлении от первых съемочных дней и призналась в своем главном страхе. Слова телезвезды приводило "Утро.ру".