На съемках нового сезона "Голоса" произошел конфуз

На съемках нового сезона "Голоса" произошел конфуз
Фото: кадр Первый канал
Дима Билан, комментируя выступление участницы проекта, попал впросак

В минувшую пятницу состоялась премьера первого выпуска шоу "Голос. Уже не дети". В новом сезоне конкурса принимают участие вокалисты из проекта "Голос. Дети". Наставниками вновь стали Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид, при этом артисты впервые собрались именно в таком составе.

19-летняя Елизавета Качурак, одна из участниц нового сезона, смогла удивить своего бывшего наставника Диму Билана. В последний раз певец слышал голос вокалистки, когда той было лишь 13 лет, поэтому он не сразу ее узнал. Даже развернувшись к участнице, артист не смог признать экс-подопечную. 

Оконфузившийся Билан признался, что во время исполнения Елизаветой песни подготовил вопросы. Например, певец хотел поинтересоваться, какую музыку слушает конкурсантка, а когда она представилась, у Димы все встало на свои места. 

Интересно, что в этот раз Елизавета Качурак предпочла команду Полины Гагариной, которая также повернулась к ней во время слепого прослушивания. 

Ранее новая ведущая "Голоса" Яна Чурикова рассказала о своем впечатлении от первых съемочных дней и призналась в своем главном страхе. Слова телезвезды приводило "Утро.ру". 

Источник: Первый канал / Шоу "Голос. Уже не дети" ✓ Надежный источник
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