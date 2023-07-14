Звезда "Голоса" слила грязный разговор Пугачевой и Вайкуле про Россию

Скандальные слова Примадонны всплыли на поверхность

Звезда шоу "Голос" Мариам Мерабова в свежем интервью вскрыла нелицеприятную правду о российской певице Алле Пугачевой. Когда-то она лично общалась с артисткой и сотрудничала с ней. Но спустя два года работы Мерабова поняла, что это ужасно тяжелый человек, и удрала от нее.



В ютуб-шоу "ЭМПАТИЯ МАНУЧИ" звезда "Голоса" призналась, что Пугачева по сути одурманена ложными убеждениями. Вместе с Лаймой Вайкуле она искренне верит, что имеет большие заслуги перед родиной. История о том, как Вайкуле "кормила весь СССР" и эмиграция Пугачевой – звенья одной цепи. Две подружки за рубежом спелись и убеждены в неких общих истинах, которые для всего остального народа непонятны.

И Пугачева, и Вайкуле, слепо верят в то, что транслируют в общество. По словам Мерабовой, это их общий мирок, в котором они крутятся, ведь кроме друг друга и кучки других эмигрантов они больше ни с кем не общаются, то есть по сути отрезаны от реального мира. По сути артистка уже больше года живет за границей и узнает о происходящем только от знакомых и из интернета.

Сама Мариам Мерабова твердо выражает свою патриотическую позицию и заявляет, что останется с Россией, несмотря ни на что. Она помогает своей стране в непростые времена, как и ее семья.