"Стыдно!": зрители призывают выгнать Гагарину из шоу "Голос"

"Стыдно!": зрители призывают выгнать Гагарину из шоу "Голос"
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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В сентябре стартовал проект "Голос. Уже не дети", в котором принимают участие бывшие участники детского "Голоса". Выпуски выходят каждую пятницу на Первом канале. Зрители активно обсуждают премьеру в интернете, благодаря чему стало ясно: они больше не питают симпатию к одной из наставников проекта – Полине Гагариной.

Россияне требуют убрать артистку из шоу из-за ее поведения. Мол, Гагарина зазвездилась, не проявляет должного уважения к участникам, постоянно старается перетянуть внимание на себя. "Дети поют, она смеется, всех перебивает. Стыдно!", "Хамское поведение", – комментируют интернет-пользователи новый выпуск проекта "Голос. Уже не дети". 

Напомним, помимо Полины Гагариной, кресла наставников в новом сезоне вокального шоу заняли Дима Билан, Пелагея и Егор Крид. Ведущей стала Яна Чурикова, у которой большой опыт ведения подобных проектов. Зрители постарше помнят ее как ведущую "Фабрики звезд". 

Но даже Яна Чурикова, которая на телевидении уже почти 30 лет, сейчас в немилости публики. Зрители и ее требуют выгнать из нового шоу "Голос. Уже не дети". Но почему? Об этом писало "Утро.ру". 

Источник: POPCAKE ✓ Надежный источник
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