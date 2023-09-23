Григорий Лепс подчеркнул значимость русской культуры

Разделаться с наследием России никому не удастся

Знаменитый российский певец Григорий Лепс напомнил о значимости русской культуры и сравнил ее с глыбой. Артист подчеркнул, что никто никогда не сможет отменить целую культуру и стереть ее с лица земли. Тем более, когда речь идет о таком богатстве, как наследие России.



Лепс добавил, что с глубоким уважением относится к культуре других народов. Ее изучение интересно со всех точек зрения: музыкальной, исторической и других. Сохранение наследия предков очень важно.



Григорий обратил внимание на то, какой важный след в мире оставили российские культурные деятели. Имена легендарных поэтов, писателей, художников и публицистов можно перечислять бесконечно, передает слова артиста "Пятый канал".