"Я просто в шоке": Иосифа Пригожина тяготит звание "человека-мема" в соцсетях

Однако в повышенном внимании продюсер видит свои плюсы

Звездный продюсер Иосиф Пригожин поведал о том, что поменялось в его жизни за последние несколько месяцев. Публика, как известно, обожает мемы с супругом Валерии. Шоумен не скрывает, что временами испытывает стыд перед возлюбленной из-за такого внимания и юморесок.

Иосиф сокрушается, что теперь стал "человеком-мемом", с которым все пытаются сделать фото. Валерию просят запечатлеть его на снимке с каким-нибудь поклонником. А ведь Алла – звезда номер один в паре, как утверждает сам Пригожин.

"Выше и больше нее никого я не вижу и не знаю, и бывает такой неловкий момент", – высказался Иосиф.

Мужчине довольно неловко отказывать в совместном фото. Ведь он и не является артистом. А из-за популярности с мемами может и посмеяться, и погрустить. Повышенное внимание – не так плохо. Однако с января продюсеру устроили "мощную охоту".

Два года подряд в офис к Иосифу наведывались люди, пытавшиеся всучить в руки ему подарки. Как-то сделали даже наклейки с изображенным на них героем торжества. А на Кутузовском проспекте проехала машина с лицом Иосифа.

"Я просто в шоке! Я не знаю, что это? Троллинг?" – недоумевает Пригожин.