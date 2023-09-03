"Терпеть ее не мог": Пригожин выдал правду о начале отношений с Валерией

Талант будущей жены продюсер признал не сразу

Звездный продюсер Иосиф Пригожин признался, что первое время не слишком сильно признавал талант супруги – стоило только услышать ее голос, шоумен сразу же переключался на другую радиостанцию – признался даже, что будущую супругу "терпеть не мог".

В этом году одна из наиболее крепких пар отечественного шоу-бизнеса отмечает двадцатилетие брака. Супруги решили поведать о том, как прошло первое знакомство и каким был первый период отношений.

Сама Валерия однажды решила забросить карьеру – и тут нарисовался Иосиф. Алле позвонил юрист, предупредив, что Пригожин желает с ней встретиться. Одно из умений продюсера – хорошо уговаривать. И у Перфиловой, стоило только выйти из ресторана в тот прекрасный вечер, создалось впечатление, что Иосифа она знает всю свою жизнь.

А действовал Иосиф весьма умело и уверенно, стоило только влюбиться в Валерию. Длительное время ухаживал за ней, делая подарки и напрашиваясь в гости. А затем сумел найти контакт с детьми Аллы. И спустя какие-то четыре месяца осмелился сделать предложение руки и сердца.

А ранее мы писали, что ждет карьеру Иосифа после внезапного отказа от участия в шоу "Звезды сошлись" на его любимом НТВ – передачу шоумен вел вместе с Лерой Кудрявцевой, которой срочно пришлось искать замену.