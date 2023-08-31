Что ждет Пригожина после резонансного увольнения

Что ждет Пригожина после резонансного увольнения
Фото: Elena Mayorova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Продюсер принял участие в съемках нового шоу

С недавних пор Иосиф Пригожин больше не является соведущим Леры Кудрявцевой шоу "Звезды сошлись". Известный продюсер принял решение покинуть передачу из-за наличия в его жизни более важных проектов, которые отнимают много времени. Увольнение супруга знаменитой певицы из популярного шоу стало резонансным. Зрители телеканала НТВ с грустью попрощались с Пригожиным.

Но что же ждет Иосифа дальше? Одно можно сказать точно: он также продолжит принимать участие в различных шоу, но уже в качестве гостя. Например, скоро зрители увидят новые выпуски шоу "Кстати" на "VK Видео". Второй сезон полюбившегося зрителям проекта начинается уже в эту субботу, 2 сентября. Пригожин появится в одном из новых выпусков. 

Известно, что вместе с продюсером в шоу "Кстати" появится и его супруга, народная артистка России Валерия. Кроме них, будут и другие гости. Например, скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров, актер и звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов. Ведущими во втором сезоне "Кстати" будут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.

 

Ранее Иосиф Пригожин назвал Валерию сумасшедшей. "Утро.ру" писали почему. 

Источник: Шоу "Кстати" ✓ Надежный источник
По теме

Путин взбесил Макрона наплевательским отношением к санкциям - СМИ

Кремль не удалось спровоцировать

Нежелание слушать: в Пентагоне назвали главную ошибку Зеленского

Киев отказывается принимать во внимание советы западных союзников

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей