Что ждет Пригожина после резонансного увольнения

Продюсер принял участие в съемках нового шоу

С недавних пор Иосиф Пригожин больше не является соведущим Леры Кудрявцевой шоу "Звезды сошлись". Известный продюсер принял решение покинуть передачу из-за наличия в его жизни более важных проектов, которые отнимают много времени. Увольнение супруга знаменитой певицы из популярного шоу стало резонансным. Зрители телеканала НТВ с грустью попрощались с Пригожиным.

Но что же ждет Иосифа дальше? Одно можно сказать точно: он также продолжит принимать участие в различных шоу, но уже в качестве гостя. Например, скоро зрители увидят новые выпуски шоу "Кстати" на "VK Видео". Второй сезон полюбившегося зрителям проекта начинается уже в эту субботу, 2 сентября. Пригожин появится в одном из новых выпусков.

Известно, что вместе с продюсером в шоу "Кстати" появится и его супруга, народная артистка России Валерия. Кроме них, будут и другие гости. Например, скандально известный пластический хирург Тимур Хайдаров, актер и звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Сергей Бурунов. Ведущими во втором сезоне "Кстати" будут Азамат Мусагалиев, Гарик Харламов и Денис Дорохов.

Ранее Иосиф Пригожин назвал Валерию сумасшедшей. "Утро.ру" писали почему.