"Между нами прервана связь": Пригожин признался в любви к Украине

Супруг Валерии высказался о текущей ситуации

В ресторане "Гвидон" состоялся осенний бранч, посвященный новому сезону мероприятий на ультрасовременной концертной площадке Live Арена. Генеральный продюсер Gutseriev Media Татьяна Тур рассказала о грядущих проектах, которые впечатляют. Например, трибьют Валерии, который состоится в апреле будущего года. Корреспондент "Утро.ру" поговорил с супругом певицы – продюсером Иосифом Пригожиным.

После событий 24 февраля прошлого года многие звезды покинули родные палестины. Например, Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А Алла Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри стала гражданкой Израиля.

По убеждению Пригожина, шансов добиться чего-то на Западе у артистов, которые говорят поют на русском языке, попросту нет. Но зато он думает, что что у уехавших артистов есть шанс вернуться в Россию.

"Они же не прокаженные, – пояснил Пригожин. – Все делают ошибки. Все дело в том, что иностранное влияние очень сильно разрушало мозг многим людям. Сегодня есть политические обстоятельства, которые от нас не зависят, но мы должны делать все, чтобы наша страна была достойной".

Супруга Пригожина одной из первых попала под западные санкции. В июле 2014 года ее занесли в "черный список" министерства иностранных дел Латвии за то, что якобы "агрессивно поддерживала аннексию Крыма" и "неуважительно отзывалась о действиях властей Украины". А 7 января 2023 года Валерия была внесена в санкционный список Украины уже за "роль в российской пропаганде".

"Мы все равно любим Украину и украинский народ, но без их политиков, – признался Иосиф Пригожин. – Любим и латвийский народ. Плохо и неправильно, что между нами прервана связь, разрушен культурный мост и наше прошлое. Но придется все равно рано или поздно строить новый мост. И новое поколение, которое будет это делать, не простит нарушения баланса, который существовал между нами. Мы же прекрасно жили и были в хороших соседских отношениях. "Новая волна" проходила в Юрмале, "Голос" был в Украине, артисты ездили, зарабатывали и там, и тут. Кому все это мешало?!"