Новость о ликвидации Галкина* за границей подтвердили

Новость о ликвидации Галкина* за границей подтвердили
Фото: соцсети
Близкие к ситуации источники раскрыли, что произошло

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА

Представитель Максима Галкина* опубликовал огромный пост в соцсетях, в котором подтвердил новость, что артиста ликвидировали в Казахстане окончательно и бесповоротно – никто не согласился на его предложение о помощи с починкой сцен в Астане и Алматы. На данный момент решения ситуации не предвидится. 

Напомним, проблемы возникли у комика в стране несколько раз. В первый раз отмененные концерты удалось вернуть, решив все проблемы с документацией. Но справиться с внезапной поломкой не вышло. Как сам заявлял Галкин*, его выступлениям противодействовали на государственном уровне. Ходили слухи, то якобы российский МИД отправил письмо коллегам в Казахстан с просьбой не впускать знаменитость в республику. 

Организатор Алексей Пучков утверждает, что времени до выступлений осталось крайне мало, поэтому больше тянуть нет смысла. 

"Мы приняли непростое решение: концерты Максима Галкина* в Астане и Алматы отменяются до лучших времен", – написал он.

По его словам, все деньги за билеты зрителям вернут в самое ближайшее время. Как сообщалось ранее, мест на выступления артиста в Казахстане практически не оставалось.

Источник: Утро.ру
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