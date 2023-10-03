Погнанного поганой метлой Галкина* отправили в Киев

Перед артистом открылись новые перспективы

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ МАКСИМОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ГАЛКИНЫМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА МАКСИМА АЛЕКСАНДРОВИЧА ГАЛКИНА



После известных событий прошлого года знаменитый юморист Максим Галкин* обрел вторую волну славы. Артист принял решение расплеваться с Россией и теперь отсиживается в Израиле. Действия мужа Аллы Пугачевой многие расценили как подлое предательство. Теперь люди с неодобрением следят за каждым шагом комика. Недавно артиста и вовсе отправили в Киев.



Широкий резонанс вызвала ситуация с массовой отменой и переносом выступлений лицедея за границей. Максим очень бурно реагирует на такие проблемы в работе, так как фактически остался единственным кормильцем в звездном семействе. Отсутствие гастролей сильно бьет по карману знаменитого семейства, что, надо полагать, очень печалит лицедея, который привык жить на широкую ногу.



Так, артист устроил целую истерику после того, как его концерты отменили в Казахстане. Негодование звезды вполне понятно. Большая страна с приличной долей русскоязычного населения может обеспечить комику хорошую кассу.



В социальных сетях активно отреагировали на недовольство погнанного поганой метлой из сердец россиян комика. Опальный юморист открыто заявляет о своем негодовании из-за отмены концертов. В ответ на это Максиму предложили собрать все свои шуточки и отправиться выступать в Киев.

"А почему вам в Киев не приехать? Будет аншлаг", " Деньги заканчиваются, вспомнил о Казахстане, в Израиле люди не ходят к вам на концерты, а в Россию вам не вернуться... Завыл теперь. Развлекайте Киев!" – пишут в Сети.

*признан иноагентом в России.