Еврей Вассерман посоветовал Пугачевой пересидеть войну в бункере

Еврей Вассерман посоветовал Пугачевой пересидеть войну в бункере
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
И рекомендовал не улетать в Штаты

Телеэрудит Анатолий Вассерман порекомендовал Алле Пугачевой отбросить вариант переезда в Штаты. Наверняка армия в скором времени зачистит полностью регионы, которые ранее были атакованы палестинскими группировками, и звезды снова смогут жить спокойно и припеваючи.

Телеведущий напомнил, что испокон веков люди жили в окрестностях вулканов. Впрочем, на то были причины -  вулканический пепел очень благотворно влиял на состояние почвы для сельского хозяйства. Как бы цинично это ни звучало, но везде находятся миллионы людей, которые мирятся с рисками. Многие – из-за отсутствия альтернатив.

К тому же, отъезд Пугачевой в США маловероятен. Наверняка певицу предупреждали об этом знающие люди, которые в курсе о нарастающем кризисе внутри двухпартийной системы. Безопасных мест в Штатах с каждым годом остается все меньше и меньше.

"Поэтому есть серьезный риск, что в достаточно скором времени жить в там будет опаснее, чем в Израиле", – добавил Вассерман.

Ну а с точки зрения финансового благополучия, считает Анатолий, Америка "подарит" такие экономические потрясения, что будет навсегда вычеркнула из расчетов звезд, ищущих лучшей жизни.

Ранее "Утро" рассказывало, что Пугачева уже прячет детей в бункере.

Источник: Московский Комсомолец ✓ Надежный источник
По теме

Россия отвернулась от Армении после скандального решения Еревана

Действия бывшей советской республики сильно портят отношения между странами

Узнали спустя несколько дней: умерла знаменитая российская актриса

Звезды не стало на 55-м году

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей