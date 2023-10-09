Еврей Вассерман посоветовал Пугачевой пересидеть войну в бункере

И рекомендовал не улетать в Штаты

Телеэрудит Анатолий Вассерман порекомендовал Алле Пугачевой отбросить вариант переезда в Штаты. Наверняка армия в скором времени зачистит полностью регионы, которые ранее были атакованы палестинскими группировками, и звезды снова смогут жить спокойно и припеваючи.

Телеведущий напомнил, что испокон веков люди жили в окрестностях вулканов. Впрочем, на то были причины - вулканический пепел очень благотворно влиял на состояние почвы для сельского хозяйства. Как бы цинично это ни звучало, но везде находятся миллионы людей, которые мирятся с рисками. Многие – из-за отсутствия альтернатив.

К тому же, отъезд Пугачевой в США маловероятен. Наверняка певицу предупреждали об этом знающие люди, которые в курсе о нарастающем кризисе внутри двухпартийной системы. Безопасных мест в Штатах с каждым годом остается все меньше и меньше.

"Поэтому есть серьезный риск, что в достаточно скором времени жить в там будет опаснее, чем в Израиле", – добавил Вассерман.

Ну а с точки зрения финансового благополучия, считает Анатолий, Америка "подарит" такие экономические потрясения, что будет навсегда вычеркнула из расчетов звезд, ищущих лучшей жизни.

Ранее "Утро" рассказывало, что Пугачева уже прячет детей в бункере.