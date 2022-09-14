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Известный публицист Анатолий Вассерман после прихода пандемии коронавируса в Россию в 2020 году утверждал, что все закончится для мира масштабным военным конфликтом. По его словам, должна начаться "Вторая великая депрессия".
Политический консультант утверждал, что все стартует с роста мировой инфляции, богатые начнут больше зарабатывать, а бедные – еще больше беднеть.
"Мы на собственном опыте знаем: пирамида рухнет рано или поздно, но обязательно. Не важно, что нажмет на спуск – разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове и пружина взведена", – приводит его пророчество "Свободная пресса".
Он напомнил, что в период первой депрессии остановить ее смогла только Вторая мировая война и перераспределение доходов. Вассерман утверждал, что и сейчас все развивается по похожему пути.
"Страшный опыт двадцатого века подсказывает, что будет и убийство. И от этого становится не по себе!",
– заключал он.
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