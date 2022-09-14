Интеллектуал напоминал, что подобное уже случалось в мировой истории

Известный публицист Анатолий Вассерман после прихода пандемии коронавируса в Россию в 2020 году утверждал, что все закончится для мира масштабным военным конфликтом. По его словам, должна начаться "Вторая великая депрессия".

Политический консультант утверждал, что все стартует с роста мировой инфляции, богатые начнут больше зарабатывать, а бедные – еще больше беднеть.

"Мы на собственном опыте знаем: пирамида рухнет рано или поздно, но обязательно. Не важно, что нажмет на спуск – разрушение ОПЕК или эпидемия. Револьвер уже приставлен к голове и пружина взведена", – приводит его пророчество "Свободная пресса".

Он напомнил, что в период первой депрессии остановить ее смогла только Вторая мировая война и перераспределение доходов. Вассерман утверждал, что и сейчас все развивается по похожему пути.

"Страшный опыт двадцатого века подсказывает, что будет и убийство. И от этого становится не по себе!",

– заключал он.