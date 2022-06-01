"Удар по ее самолюбию": Вассерман призвал россиян навсегда забыть о Пугачевой

"Удар по ее самолюбию": Вассерман призвал россиян навсегда забыть о Пугачевой
Анатолий Вассерман. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Телеэрудит считает, что бежавшие звезды лишились всего, что когда-то имели

Впервые с начала спецоперации на Украине звезда российской сцены Алла Пугачева решила публично высказаться из-за акции в "Останкино", где неизвестные не слишком любезно посоветовали Примадонне никогда не возвращаться в Россию. Эксперт и известный знаток из телевизора Анатолий Вассерман посоветовал всем, кого интересует эта тема, игнорировать Аллу Борисовну.

Напомним, несколькими днями ранее на здании телецентра разместили бегущую строку с оскорблениями в адрес певицы. Сама Алла заявила, что у авторов подобного художества нет интеллекта от слова "совсем"

Вассерман же считает, что Примадонна лишь ударила по собственной самооценке после таких слов. Напротив, публичная реакция в таком случае вредит звезде. А ведь самый наибольший урон, который можно нанести артисту – предать его забвению.

"Это будет, на мой взгляд, сильнейшим ударом по ней, по ее самолюбию", – считает эксперт.

Телеэрудит уверен, что все бежавшие из РФ звезды лишились у себя дома зрительской любви. Потому успех для них – дело прошлое. Теперь же на концерты мигрировавших певцов и музыкантов ходить дома никто не будет, если те вздумают вернуться – Вассерман подчеркнул, что плохая репутация означает пустые кошельки. 

Источник: "Слово и дело" ✓ Надежный источник
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