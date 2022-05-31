Примадонна была лаконична

В последние неедли и дни Алла Борисовна сталкивается с весьма жестким давлением. Напоминают о себе и хейтеры, которые устроили целую акцию, опубликовав неприятное для Примадонны обращение на здании Останкино.

Сама Алла в долгу не осталась и ответила на все нападки в свой адрес, записав соответствующее обращение. Правда, до ругани не опустилась и лишь лаконично отреагировала на недавний случай, возникший по вине неизвестных недоброжелателей Примадонны.

"Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!" – ответила звезда российской эстрады.

Несмотря на массовое давление со стороны коллег, Пугачева обещала журналистам, что к началу осени вернется домой. Непонятно, вернется ли в Россию ее супруг Максим Галкин – на Родине ему грозит уголовное дело из-за распространения недостоверных сведений о российских вооруженных силах. Ходят слухи, что шоумена могут якобы даже арестовать.